La periodista y abogada Julia Mengolini denunció al presidente Javier Milei por amenazas, intimidación pública, apología del crimen y presunta malversación de fondos públicos. La presentación también alcanza a la diputada Lilia Lemoine, el realizador presidencial Santiago Oría, el diputado provincial Agustín Romo y un grupo de influencers libertarios.

Según consta en la denuncia, la periodista comenzó a recibir ataques sistemáticos en redes sociales, incluyendo la viralización de un video generado con inteligencia artificial que la muestra en una escena sexual con su hermano. El contenido fue difundido por cuentas vinculadas al oficialismo.

Mengolini sostiene que existe una estructura organizada, financiada con fondos del Estado, que opera en redes sociales con el objetivo de hostigarla. En base a esa hipótesis, solicitó que se investigue el uso de recursos públicos en la presunta campaña de difamación.

Tras analizar la presentación, el juez interviniente ordenó una custodia personal para la denunciante, en función de la gravedad de las amenazas y su nivel de exposición pública.

La denuncia también involucra a usuarios identificados en redes como @GordoDan_, @elpittttt, @GordoLeyes, @altashanta, @FranFijap, @TraductorTeAma y @marianoperez912.

En paralelo, el presidente Milei había denunciado a Mengolini por injurias el pasado 1 de julio, a raíz de declaraciones realizadas en televisión y redes sociales. El mandatario considera que la periodista actuó con “real malicia” al referirse a su vínculo con su hermana Karina y sus perros.

Entre las frases citadas en la denuncia presidencial se encuentra una intervención en el programa Duro de Domar, emitido por C5N, donde Mengolini afirmó: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana (...) En todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”.

También se incluyó un tuit del 12 de agosto de 2024, donde la periodista escribió: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, no que dormía con sus perros. Y que estaba 'enamorado' de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Tras la difusión del video falso, el propio Milei escribió en X: “Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien, pero cuando le viene el vuelvo llora y quiere ir a la Justicia”.

La tensión entre ambos no es nueva. En agosto de 2024, Milei la acusó públicamente de “mentirosa” por su editorial sobre las denuncias contra Fabiola Yañez. En esa oportunidad, Mengolini defendió el principio de inocencia.

Ahora, la Justicia deberá determinar si existió una campaña organizada contra la periodista y si hubo recursos estatales involucrados en su ejecución. Mientras tanto, ambas partes mantienen denuncias cruzadas en un escenario de alta exposición pública y judicial.