Un papá denunció en la Policía de San Juan y ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que en un colegio privado discriminaron y sacaron a su hijo de la sala de 4 años. "Mi niño se aferró a la reja, no entendía por qué lo dejaron afuera", contó el papá, quien aseguró que seguirá denunciando este hecho hasta conseguir justicia para su hijo.

Exequiel Moreno, en contacto con DIARIO HUARPE, contó que su hijo asistió hasta este martes en la tarde a la sala de cuatro años, de color Lila, del Colegio San Agustín que funciona en la zona de avenida Libertador y calle Manuel Zavalla.

Publicidad

Los papás del pequeño ya buscan otro colegio. Foto: Gentileza.

Moreno relató que este martes su hijo fue a la escuela junto a su madre y en el ingreso se encontraron con que "le prohibieron entrar a su jardín". Agregó que hubiera preferido que les notificaran antes que el nene no podía seguir estudiando en la institución, para así el pequeño no pasar por un mal momento.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"A la madre de mi hijo le dijeron que el niño tenía bloqueado el ingreso a la escuela para este año y la inscripción para el año que viene. Esto es prácticamente una expulsión", aseveró este padre.

"Le pregunté a mi hijo cómo estaba, me dijo que no entendía muy bien por qué no lo dejaban entrar. Se sentía angustiado, él se echa la culpa, ya que estaba como etiquetado en la escuela como que el que se portaba mal. Si bien está decepcionado en el fondo, se siente bien, no quería ir más a esa escuela porque no podía tener amigos", explicó Moreno.

El papá explicó que el año pasado su hijo hizo el jardín de tres años en este colegio y en ese momento detectaron que el pequeño presentaba algunos problemas de conducta que incluían rabietas. Ante esta problemática, los papás comenzaron a consultar con pediatras, neurólogos y terapeutas para tratar de determinar si el pequeño tiene alguna condición que lo lleve a tener estos problemas de conducta.

Publicidad

Moreno aseguró que en este tiempo, el niño ya pasó por una consulta con un neurólogo de Mendoza, ya se entrevistó con otro especialista en San Juan y tiene turno para una tercera consulta con otro neurólogo para dentro de unos días. Ninguno de los profesionales que vieron al niño pudieron dar un diagnóstico concluyente que lleve a pensar en algún tipo de discapacidad.

Además de esto, los papás comenzaron con terapia psicológica individual y grupal, como una forma de ayudar al pequeño a mejorar la conducta en el colegio. Moreno explicó, al parecer, las consultas médicas y las terapias fueron insuficientes para el colegio y les exigieron que el niño vaya a clases con un acompañante terapéutico.

"Tenemos un acta en la que está escrito que el representante legal del colegio, Carlos Montero, nos exige de manera obligatoria que mi hijo vaya a la escuela con un docente o un acompañante terapéutico, pero no podemos mandarlo con un acompañante porque mi niño no tiene diagnóstico, ni Certificado de Discapacidad y la obra social no nos reconoce la cobertura", explicó Moreno.

Tras el mal momento que vivió este niño, su familia ya comenzó a buscar un nuevo colegio para que termine la sala de cuatro años y pueda seguir con el jardín de cinco. "Aun si nos ofrecieran volver a esta institución, no dejaríamos que regrese. Pusimos la denuncia porque no queremos que otros chicos pasen por esto", concluyó este padre.