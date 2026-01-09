El cambio de la empresa de seguridad en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, concretado el 1 de enero, derivó en un conflicto laboral que afecta a alrededor de 120 trabajadores. La firma Hunter, que hasta ese momento prestaba el servicio en el principal centro de salud de la provincia, dio por finalizados los vínculos laborales tras perder la licitación y comunicó los despidos, argumentando una supuesta situación de quiebra para no afrontar el pago total de las indemnizaciones correspondientes. Al tratarse de una situación entre privados, algunos trabajadores ya dialogan con la nueva firma encargada, El Guardián, para sumarse.

Desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSA) señalaron que el proceso licitatorio se desarrolló con anterioridad y fue conocido por las empresas del sector. “La licitación se llevó adelante con la participación de varias firmas, de las cuales una resultó adjudicada por presentar un valor hora competitivo”, explicó a DIARIO HUARPE el delegado regional Pablo Abrego. Según indicó, el hospital avanzó con la empresa ganadora sin que la saliente, es decir Hunter, notificara formalmente a los trabajadores sobre el resultado ni sobre la finalización del contrato.

El sindicato remarcó que en este tipo de recambios existe una práctica habitual que busca preservar las fuentes laborales. “Cuando se produce un cambio de empresa, lo razonable es que la firma entrante absorba un porcentaje significativo del personal que ya venía prestando tareas en el objetivo”, sostuvo Abrego, y precisó que ese porcentaje suele ubicarse entre el 70% y el 80%. No obstante, afirmó que en este caso no hubo un traspaso ordenado ni acuerdos que evitaran los despidos.

Otro de los puntos cuestionados fue el encuadre legal utilizado por Hunter para desvincular al personal. “Se aplicó un artículo que no corresponde a la actividad de los vigiladores y que reduce de manera indebida los montos indemnizatorios”, señaló el dirigente sindical. En ese marco, rechazó el argumento de la quiebra y aseguró que la empresa mantiene operaciones a nivel nacional, con miles de trabajadores en distintos puntos del país.

Abrego advirtió que la situación genera un fuerte impacto social, ya que se trata de trabajadores con extensas trayectorias laborales en el hospital. “Hay vigiladores con más de 20 años de servicio continuo en ese establecimiento, que de un día para el otro se encontraron sin trabajo y sin una explicación clara”, expresó. Frente a ese escenario, el gremio solicitó una audiencia ante Trabajo para analizar el conflicto y exigir que se respeten los derechos laborales.

Finalmente, el delegado regional afirmó que el reclamo se sostiene a nivel provincial y nacional y que el sindicato brindará respaldo a todos los trabajadores afectados, estén o no afiliados. “Nuestra función es defender a los vigiladores y evitar cualquier forma de precarización laboral. Si no hay respuestas, se evaluarán medidas gremiales como paro y movilización”, concluyó.