Dependência aos telefones celulares é o assunto de uma exposição de fotos no Centro Cultual Borges

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A exposição "Celulares", do fotógrafo Daniel Roitenburd, reunirá a partir da próxima quinta-feira no Centro Cultural Borges quase trinta de fotografias que refletem sobre a dependência globalizada aos telefones celulares, através de um registro que coloca seu olhar em diferentes culturas para desnaturalizar o uso dos referidos dispositivos como prolongação da experiência cotidiana.



Não se trata de Buenos Aires, nem de cidades, e muito menos de uma geração, o uso habituado dos celulares é um assunto global sem distinção cultural nem de idade, pelo menos assim o sugerem as imagens captadas por Roitenburd (Buenos Aires, 1957) durante suas tantas viagens pelo mundo, na África, Grécia, Israel, Espanha ou Turquia.



A série de Roitenburd constrói deste modo um olhar crítico com uma visão de alarme sobre um comportamento internalizado que perde de vista o entorno e o outro. Além do isolamento, estas imagens retratam a tensão física pressuposta pelos corpos se adaptando a esses pequenos dispositivos, ou mostrando como as interações sociais entram em risco quando o único que há nas mãos de uma pessoa é o celular.



"Celulares" será inaugurada na próxima quinta-feira às 19 e poderá ser visitada das 10 a 20.30, até 12 de janeiro de 2020 no Centro Cultural Borges, localizado Viamonte 525, esquina San Martín, Cidade de Buenos Aires.