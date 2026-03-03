Qué es el consumo fantasma de energía y cómo evitarlo para ahorrar en la boleta

En el marco de sus iniciativas de uso responsable de la energía, la empresa Naturgy San Juan ha puesto el foco en la necesidad de identificar y disminuir el "consumo fantasma" o stand-by. Este fenómeno ocurre cuando los electrodomésticos permanecen conectados a la red eléctrica sin estar en uso activo, lo que puede representar entre un 5% y un 10% del consumo total de una vivienda.

Según los datos técnicos proporcionados, diversos dispositivos electrónicos, tales como televisores, microondas, consolas de videojuegos y cargadores de celular, mantienen encendidos luces testigo (LED) o transformadores que demandan electricidad de forma ininterrumpida.

Para fomentar la eficiencia en el hogar, se recomienda adoptar hábitos prácticos como desconectar aparatos que no se utilicen con frecuencia, entre ellos cafeteras y equipos de audio.

Asimismo, se sugiere configurar el modo de ahorro de energía o apagado automático en computadoras y televisores modernos para reducir la demanda en reposo, y evitar dejar los cargadores de móviles conectados una vez finalizada la carga, ya que sus transformadores internos siguen consumiendo energía.