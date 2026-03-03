En el marco de PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), la feria minera más importante del mundo que se desarrolla en Canadá, Franco Pallucchini, referente de Mapal Sigma, mantuvo una reunión con directivos de Vicuña en Toronto y analizó el escenario que atraviesa la actividad. En diálogo con DIARIO HUARPE, único medio sanjuanino presente en la cobertura del evento internacional, destacó la participación de empresas proveedoras locales y señaló que se vislumbran señales concretas de reactivación para la gran minería en la provincia.

“Acaba de finalizar una reunión muy importante con los directivos de Vicuña aquí en Toronto. El balance es sumamente positivo. En todos los años que llevo participando de PDAC, pocas veces se ha percibido con tanta claridad un posible punto de inflexión para la gran minería que San Juan viene esperando”, expresó Pallucchini tras el encuentro.

El empresario subrayó especialmente la presencia del nuevo CEO de la compañía y el respaldo institucional evidenciado durante la jornada. “Ha sido muy relevante contar con la participación del nuevo CEO de la empresa, quien posee una amplia trayectoria en la industria minera. También fue significativa la presencia del Gobierno de San Juan y el acompañamiento de numerosos proveedores locales. Se trató de una jornada con una fuerte representación sanjuanina, lo que le dio un valor adicional al intercambio”, sostuvo.

Según explicó, la reunión permitió fortalecer vínculos y proyectar oportunidades concretas para el entramado productivo local. En ese sentido, remarcó que la articulación entre empresas, Estado y operadores internacionales es clave para consolidar una etapa de crecimiento sostenido. La presencia de múltiples firmas sanjuaninas en PDAC fue, a su entender, una señal de madurez del sector y de preparación ante un eventual despegue de inversiones.

Consultado sobre el rumbo de las políticas públicas vinculadas a la actividad minera, Pallucchini consideró que el escenario actual muestra señales favorables. “Entendemos que se está poniendo una energía considerable para que los proyectos avancen, siempre con el análisis técnico y la responsabilidad que corresponde. Se observa proactividad y una clara intención de que los procesos se agilicen, lo cual resulta positivo para toda la provincia”, afirmó.

La participación sanjuanina en PDAC y el contacto directo con los principales actores de la industria internacional refuerzan las expectativas de cara a los próximos meses. Desde Toronto, el mensaje fue de cauteloso optimismo: el sector percibe condiciones más propicias y un clima de mayor dinamismo, en un contexto global donde la demanda de minerales estratégicos vuelve a colocar a San Juan en el radar de las grandes decisiones de inversión.