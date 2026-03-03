Villarruel respondió a las críticas de Petri y aseguró: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar"

La tensión interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de las acusaciones del diputado nacional Luis Petri y lanzó una contundente advertencia: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar". La respuesta de Villarruel llegó después de que Petri la señalara por su comportamiento durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y la acusara de ser "funcional a la oposición".

El cruce que escaló en las redes sociales

Todo comenzó cuando Luis Petri, exministro de Defensa, brindó una entrevista a TN en la que cuestionó duramente a la vicepresidenta. "No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años", expresó el diputado, en referencia a la actitud de Villarruel durante el discurso de Javier Milei, cuando en varias oportunidades tomó su celular y respondió mensajes detrás del mandatario.

Petri fue más allá y aseguró que Villarruel "apostó al fracaso del Gobierno" y se ofreció "como una alternativa" a la oposición. "Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?", cuestionó. Además, relacionó las palabras de Milei durante la apertura de sesiones con la vicepresidenta: "Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias".

Mientras Petri se explayaba en los medios, Villarrule respondía en tiempo real a través de su cuenta de X. En un primer mensaje, la vicepresidenta apuntó contra la gestión del diputado al frente del Ministerio de Defensa: "Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país".

Y completó: "Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".

"Eso quieren: mi renuncia, pero no se les va a dar"

En una serie de publicaciones posteriores, Villarruel elevó la tensión y dejó en claro que no tiene intenciones de dar un paso al costado. "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas", disparó.

Luego, en respuesta a un usuario que le preguntaba sobre su futuro político, sentenció: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno".

La vicepresidenta también se refirió a su actitud durante el discurso de Milei y justificó su silencio: "El que calla mientras un presidente acusa solo ejerce respeto. No es el ámbito de contradecir a nadie. Creo en la libertad y en que cada uno piense y diga lo que quiera, pero que lo demuestre porque de palabras vacías venimos desde hace décadas en la política y yo no represento el pasado".

El dardo a Martín Menem y la ruptura con Milei

En otro de sus mensajes, Villarruel apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien vinculó con las críticas que recibió por su comportamiento durante la ceremonia. "Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío", ironizó.

La relación entre Javier Milei y su vicepresidenta está completamente rota, y así quedó evidenciado durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. Todo comenzó con un frío saludo en la puerta de acceso al edificio entre ambos, lo que posteriormente terminó con un elocuente gesto por parte del presidente hacia Villarruel, quien permanecía sentada detrás de él durante el discurso.

En su alocución, Milei recordó la victoria electoral en la Ciudad y planteó que esto derivó en "un ataque sin precedentes" contra la gestión. "Tomó su punto más álgido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", dijo en clara alusión a su vice.

El mandatario no limitó sus acusaciones a la interna oficialista. De hecho, apuntó directamente contra el Congreso, a quien atribuyó la sanción de "leyes irresponsables", y a sectores empresarios que, en su visión, "apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres". "Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto", afirmó el presidente.

La acusación de Petri: "Fue funcional a la oposición"

Más allá del cruque en redes, Petri insistió en sus críticas hacia la vicepresidenta y profundizó su análisis sobre el rol de Villarruel en el Congreso. "Si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y debatir leyes que hieren al programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?", planteó el diputado mendocino. Para él, no hay dudas: "Fue funcional a la oposición".

En este sentido, aseguró que Villarruel "debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas" y consideró que "no actuó como lo demanda la Constitución apoyando al presidente". El cruce expone las profundas grietas internas que atraviesan a La Libertad Avanza a poco más de dos años de haber asumido la gestión, con una vicepresidenta que, lejos de desactivar las críticas, redobla la apuesta y se planta en su cargo.