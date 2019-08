Descartaron el uso de arma de fuego en el ataque contra Espert

Las primeras pericias hechas a la camioneta de José Luis Espert descartaron que el ataque que sufrió el vehículo en el que se desplazaba el precandidato presidencial del “Frente Despiertan” haya sido perpetrado con armas de fuego. Ahora siguen en la investigación para determinar el móvil que condujo a estos sujetos al ataque.

El economista dijo que quisiera creer que "no es un hecho político" y aseguró que esa opción "no se le pasa por la cabeza". También describió que fueron dos personas "que gritaron y atacaron". "No sabemos qué es lo que lo impactó", aseguró.

MIRÁ TAMBIÉN PASO: en San Juan habrá 155 puntos de envío de datos para el escrutinio

El incidente ocurrió en las inmediaciones del cruce entre las avenidas Madero y Córdoba, cuando se dirigiría a los un canal de televisión, ubicado en avenida Juan de Garay al 140.