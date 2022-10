Luego del anuncio por parte del Gobierno nacional, confirmando el pago de un bono de $45.000 para las personas de 18 a 65 años sin ingresos, desde Anses establecieron que este próximo lunes 24 de octubre se inicia el periodo de inscripción de manera presencial o por virtual por medio de la página del organismo. El titular de la UDAI Rawson, Raúl Romero, confirmó a DIARIO HUARPE que entre 15.000 y 20.000 sanjuaninos están en condiciones de cobrar el refuerzo alimentario.

"A partir del lunes 24 va a estar disponible la inscripción que se podrá hacer a través de la página de Anses y para aquellos que no tengan acceso a internet o cuenten con un teléfono celular o computadora, van a estar habilitadas las diferentes oficinas para registrar su solicitud. Quienes cumplan con los requisitos solamente deberán presentarse desde este lunes de 8 a 13.30 horas, con DNI en mano", explicó Romero a este medio.

El titular aseguró que son entre 15.000 y 20.000 personas las que cumplen con los requisitos de tener entre 18 y 65 años, no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo, no ser titular de ninguna prestación, ya sea jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras y por último no contar con obra social o prepaga y están en condiciones de cobrar el bono de $45.000, que se pagaran en dos cuotas de $22.500, en noviembre y diciembre.

"Es importante destacar que uno de los requisitos con los que deberán contar los nuevos beneficiarios será contar con una cuenta bancaria previa. En caso de no tenerla, deberá acercarse por el banco de su preferencia, y solicitar la apertura de una. Ahora son gratuitas, y en algunas entidades tienen una demora no mayor a 24 horas", dijo Raúl Romero, quien también destacó que en caso de presentarse el lunes y no haber podido realizar la operación, la inscripción se realizara igual, y el usuario deberá volver para entregar el número de CBU.

Con el fin de evitar el colapso de las oficinas, el representante de la UDAI de Anses Rawson, invitó a los sanjuaninos a que puedan colaborar ayudando con la inscripción de manera virtual. "Para aquellos que cuenten con las posibilidades de internet y un teléfono móvil y conozcan a alguien que cumpla con los requisitos, les pedimos que ingresen a la página y hagan el registro", concluyó.