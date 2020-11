Desenterraron a Melani Castro y la jueza suspendió la exhumación

Después de más de 20 días de la muerte de Melani Anahí Castro Castañón, una joven de 18 años que falleció sin recibir atención médica por su dolor de ovarios, este sábado exhumaron su cuerpo sepultado en el cementerio Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. No obstante, en medio del accionar suspendieron el procedimiento y debieron volver a enterrarla.

Según confirmó la abogada de la familia, Filomena Noriega a DIARIO HUARPE, la autorización vino del 2° Juzgado Correccional a cargo de la jueza Carolina Parra. Esto ocurrió tras el pedido de la familia a la Justicia para la exhumación con el fin de determinar si el cadáver corresponde a Melani y la causa del fallecimiento.

Así fue que a las 7:30 llegaron hasta el cementerio los familiares de Melani acompañados de la abogada. También se presentó personal de la Policía Científica, de la División Homicidios, el comisario de Las Chacritas y un veedor judicial. A ellos se les sumaron los panteoneros y el personal del cementerio que se encargaron de desenterrarla.

Habían sacado bastante tierra, incluso ya se veía parte del féretro cuando llegó un llamado de la jueza al encargado de seguridad y pidió que se suspenda todo. Noriega explicó que “Parra se comunicó con los médicos forenses y le dijeron que no podían hacer el traslado cadáver porque había que cumplir un protocolo Covid, es decir, aislarlo y había que ver cómo lo trasladaban”.

Habían sacado varias paladas de tierra cuando llegó el llamado para suspender el procedimiento. Foto: gentileza.

En el cementerio estaba la madre y los tíos que presenciaron el procedimiento que fue “muy shockeante”.

“El martes, en teoría, se hace nuevamente con protocolo de Covid”, informó la abogada Filomena Noriega. Es decir que los familiares deberán seguir esperando hasta que haya una nueva orden para volver a realizar la exhumación y determinar la causa de fallecimiento.

El caso

El martes 3 de noviembre Melani le dijo a su mamá que le dolía la zona de los ovarios así que fueron a la Clínica Santa Clara. Allí llegaron a las 11 de la mañana pidiendo ayuda, pero les dijeron que esperaran para ser atendidas. Faltaba poco para la medianoche y la joven seguía sin recibir atención médica así que ambas volvieron a su casa, ubicada en calle Lemos, entre Sívori y Superiora, en Rawson.

Por la mañana se seguía sintiendo mal, llamaron a la ambulancia, al 107, y no llegó. Pasó un patrullero, le pidieron auxilio y no la quisieron auxiliar porque les dijeron no podían cargar a nadie.

Cuando llegó de trabajar el padre de la joven, estuvo con ella y la levantó de la cama para llevarla afuera a que tomara aire. Finalmente, murió en sus brazos.

Tras fallecer en su casa, cerca de las 15, el cuerpo de Melani estuvo varias horas en el suelo a la espera que llegaran a hacer el levantamiento, lo que ocurrió recién a las 23.

"Mi sobrina estuvo tirada en el suelo desde las 15 horas, más o menos que falleció, hasta las 23 que llegaron a retirar el cuerpo. La llevaron al depósito de la cochería municipal frente al hospital (Rawson) y de ahí la trasladaban a las 10 de la mañana al cementerio de Las Chacritas. Cuando los padres llegaron al cementerio se encontraron con que la niña ya estaba enterrada. Sin el consentimiento de ellos, sin que hayan estado presentes”, dijo en ese momento a este medio la tía de Melani, Mónica Castañón.

En el acta de defunción figura como motivo de muerte "posible Covid", por lo que por protocolo sanitario no pudieron velarla y tuvieron que sepultarla bajo tierra. Sin embargo, la familia asegura que ninguno tuvo coronavirus, razón por la que junto a su abogada pidieron la exhumación.