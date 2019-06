Desopilantes fotos de quinceañeras que se volvieron virales

“Hagamos un álbum de quien tiene las peores fotos de 15, yo acá dejo una acariciando un arbusto", propuso la usuaria de Twitter @conurbanera (luli gia). Acompañó el posteo con una imagen suya.

eran los 15 de mi mejor amiga, hicieron pasar a todas mis amigas con sus respectivas parejas a bailar el caño, yo era la única soltera y me hicieron bailar CON EL QUE ACOMODABA LAS LUCES DE LA DISCOTECA pic.twitter.com/RlwQ1Cqjii

Yo me comí el papel de modelo. La del dedo en la boca fue porque el fotógrafo dijo que le hacía acordar a la tapa del cd de shakira de ese momento (2006) y me pidió que la haga👍 14 años tenía pic.twitter.com/wE6mltqxH7

No tenia amigas que me digan, "Brenda, no da" pic.twitter.com/1zIPyU6meY