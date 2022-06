Después del anuncio de 40% de aumento los docentes siguen de paro

ARTÍCULO EN DESARROLLO

Confusión. Este es el clima que se vivió en la zona de ingreso al Centro Cívico después de que el gobernador Sergio Uñac anunció un aumento del 40% para los sueldos de todos los estatales a partir del mes de junio. Es que muchos de los trabajadores dijeron que no sabían lo que había dicho el gobernador y otros tantos, directamente, aseguraron que no creerán en promesas hasta que no tengan en mano el decreto firmado.

Tras el anuncio, en el que Uñac estuvo junto a sus ministras de Hacienda, Marisa López y de Educación, Cecilia Trincado, los autoconvocados se reunieron en una asamblea en la que muchos aseguraron que querían seguir con el paro, mientras que algunos se mostraron proclives a volver a las aulas.

Lo cierto es que definieron que seguirán analizando las acciones a seguir y que prefieren esperar el documento por escrito. Hasta ese momento, ya de sobre las 13 de este miércoles, los trabajadores no se movían de la zona de la puerta del Cívico, por lo que todo hace presumir que no darán clases a los chicos del turno tarde.

Mientras los maestros se mantienen a la espera del texto en el que se refleja el porcentaje de recomposición, ya la misma ministra Trincado dijo que tras los anuncios esperaba que los chicos que cursan en el turno tarde ya pudieran retomar su actividad con normalidad.

"En virtud de los anuncios que acaba de realizar el señor gobernador, entendemos que ahora volvemos a las aulas", aseguró la funcionaria, quien adelantó que si hoy no se volvía a las aulas les descontarán los días no trabajados.

Poco después se conoció el comunicado emitido por el Gobierno provincial en el que aseguran que "los días 26 y 27 de mayo no serán objeto de descuento ni sanciones por pedido del sector gremial UDA, UDAP Y AMET".

En el mismo comunicado aseguran que con relación a los días no trabajados que corresponden en junio que son el 2, 3,6 y 7, no se les descontarán estos días siempre y cuando se retomen las actividades normales a partir del turno tarde de este miércoles 8 de junio.

Inmediatamente, aclaran que en caso de persistir las ausencias se aplicará el principio de “día trabajado, día pagado”. Esto implica que los docentes que no se presenten a trabajar en la tarde de este miércoles quedarían sujetos al descuento de sus haberes para los días 2, 3, 6, 7 y 8 de junio inclusive.

Después de las primeras dos horas de versiones cruzadas, a las 13.30 los docentes autoconvocados resolvieron que seguirán manteniendo la "vigilia" hasta las 18 de esta jornada, por lo que no volverán a las aulas.

En cuanto a los trabajadores que se desempeñan en colegios privados, aclaran que sugieren que estas instituciones podrán determinar si dictan clases o no. "Cada docente e institución de Gestión privada podrá decidir las medidas a seguir para el día de hoy", asegura en otro tramo del texto.

Los Delegados Departamentales de Docentes Autoconvocados decidieron regresar a las aulas el día de mañana Jueves 9/6.