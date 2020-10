Después del caso de abuso sexual contra una chica trans, se suma otra denuncia

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Se resguardan algunos datos filiatorios y se oculta el rostro de la víctima para evitar una revictimización de la persona agredida. Si sufrís violencia de género o fuiste víctima de abuso sexual, denunciá al 911 o pedí asesoramiento al 144. También podés llamar a la Comisaría de la Mujer 428-1589.

Luego de que una trabajadora sexual de 18 años denunciara que fue abusada y robada por dos hombres en una finca abandonada de Santa Lucía, una compañera de 29 años testificó ante las autoridades policiales que sufrió un hecho similar hace cuatro años en el mismo lugar y al parecer con idéntico sospechoso cuyo paradero se desconoce.

Después de radicar la denuncia en la Comisaría para la Mujer, la chica trans comentó a DIARIO HUARPE que el hombre la pasó a buscar para un servicio en una camioneta 4x4. Ahí le prometió que irían a un hotel y luego la llevó a una finca abandonada. Según su testimonio, la obligó a hacer cosas que no quería y la amenazó con que no le iba a pagar. Posteriormente fueron a un hotel donde le pegó y le robó un top, contó la víctima.

El relato coincide con el primer hecho, salvo en la existencia de un cómplice y en el grado de violencia. En su momento la segunda víctima no radicó la denuncia porque dice que no confiaba en la Policía y porque pensaba que no la iban a tomar en serio, pero se animó a partir de que conoció la primera acusación ante las autoridades y la difusión que tuvo el hecho en las redes sociales.

La víctima también señaló a este medio que en Córdoba vive otra compañera a la que le pasó lo mismo y dijo que en esa oportunidad el hombre actuó con un arma de fuego.

Mónica Lencina, titular de Ammar, destacó a este medio que la valentía de la primera denunciante de exponer su situación en redes sociales desencadenó en que otras chicas se animen a contar sus testimonios. Hasta ahora dijeron que son cuatro y que una tomaría la vía de hacer la denuncia policial. Eso se cumplió finalmente y son dos las denunciantes que quieren que el conductor de la camioneta y su cómplice estén presos.

El Sindicato de Trabajadores Sexuales de Argentina pidió que se animen a denunciar estos hechos. También acompaña el pedido de Justicia de las mujeres trans agredidas. La víctima del primer caso dijo: “Voy a mover cielo y tierra para encontrar al culpable”. Según ella, aportó los rasgos físicos del agresor, un domicilio y que hay varias cámaras de seguridad con las que pueden identificar al sujeto.