Alarma en la comunidad trans por ataques sexuales y robos

El ataque sexual contra una joven trans activó un estado de alerta en la comunidad. Es que debido a la denuncia de la víctima, primero ante la Policía y luego en redes sociales, empezaron a saltar otros casos de abusos similares. Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) de San Juan confirmaron a DIARIO HUARPE que varias chicas describieron que les pasó algo parecido e inclusive transmitieron que se trataría del mismo hombre quien las atacó.

El sospechoso es el conductor de una camioneta 4x4 y actúa con un cómplice, que no siempre era el mismo. Busca a una trabajadora sexual, le promete que van a un hotel y luego la termina llevando a una finca abandonada para concretar la agresión sexual. Luego, las deja tiradas en el lugar y se roba sus pertenencias. Ese sería el modus operandi del sujeto, de acuerdo al relato de las víctimas.

La primera en denunciar fue una mujer trans de 18 años, quien habló con DIARIO HUARPE y contó que en un momento pensaba que moriría. “Me dijeron 'te vamos a hacer mierda'. Me empezaron a hacer cosas que yo no quería”, dijo. “Vi una anchada y un lazo, pensé que me moría, pero saqué fuerza de donde no tenía; salí, me caí, pero pude seguir corriendo hasta unos parrales donde me descompuse”, cerró la víctima.

Mónica Lencina, titular de Ammar, destacó a este medio que la valentía de la joven de denunciar su situación en redes sociales, desencadenó en que otras chicas se animen a contar sus testimonios. Hasta ahora dijeron que son cuatro y que una tomaría la vía de hacer la denuncia ante la Policía.

Según manifestaron, los episodios de abuso ocurrieron en un período de cuatro años y que una de las víctimas actualmente vive en Córdoba.

El Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina pidió a las compañeras que se animen a denunciar estos hechos. También acompaña el pedido de Justicia de la mujer trans agredida, quien dijo que: “Voy a mover cielo y tierra para encontrar al culpable”. Según la víctima, aportó los rasgos físicos del agresor, un domicilio y que hay varias cámaras de seguridad con las que pueden identificar al sujeto.

Situación laboral trans

En la provincia, de las casi 200 personas que se dedican al trabajo sexual, el 85% son trans, según AMMAR. Y lo hacen porque en su lista generalmente sólo hay otras dos opciones: la peluquería y la costura. Por esta razón es que celebraron el decreto del presidente del cupo laboral trans dentro del Estado publicado el 4 de septiembre. Pero creen que el 1% es insuficiente “porque la demanda es muchísimo más grande”, dijo Lencina.

Por eso exigen más leyes que hagan factible el cupo laboral trans en entidades privadas y que reglamenten el trabajo sexual para que las mujeres trans puedan tener bienestar y estar más seguras.