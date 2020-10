Chica trans denunció que dos hombres abusaron de ella: "Pensé que me moría"

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Se resguardan algunos datos filiatorios y se oculta el rostro de la víctima para evitar una revictimización de la persona agredida. Si sufrís violencia de género o fuiste víctiama de abuso sexual, denunciá al 911 o pedí asesoramiento al 144. También podés llamar a la Comisaría de la Mujer 428-1589.

Una trabajadora sexual trans de 18 años sufrió un hecho de abuso sexual por parte de dos hombres el viernes por la madrugada en una finca abandonada de Santa Lucía. La chica contó a este medio cómo fueron los hechos y aseguró que temió perder su vida.

Eran las cuatro de la mañana cuando dos hombres, a bordo de una camioneta 4x4, contactaron en el centro sanjuanino a la trabajadora sexual para un servicio. La joven accedió para ir a un hotel, pero nunca se imaginó que no llegaría a destino.

Una vez adentro del vehículo, el conductor del auto fue hasta el domicilio de uno de ellos para sacar plata y bebidas. La mujer trans ya empezaba a ver que algo raro pasaba.

Y estaba en lo cierto. El hombre que conducía la camioneta se desvió de camino y se dirigió hasta una finca abandonada. Ahí, junto a su cómplice la bajaron y, sin mediar palabra, la tiraron al piso y la arrastraron. Luego la desnudaron y empezaron a abusar de ella.

“Me dijeron te vamos a hacer mierda. Me empezaron a hacer cosas que yo no quería”, dijo la joven a DIARIO HUARPE. “Vi una anchada y un lazo, pensé que me moría, pero saqué fuerza de donde no tenía; salí, me caí, pero pude seguir corriendo hasta unos parrales donde me descompuse”, continuó la víctima.

Contó que los hombres no la persiguieron, pero que se llevaron sus pertenencias y huyeron del lugar dejándola a la deriva. Tras el momento de violencia, la joven salió a una calle para pedir ayuda. Se dirigió a un barrio privado en el que el empleado de seguridad no la quiso atender. Minutos después pudo obtener ayuda de un móvil policial que pasaba por calle Güemes.

Los policías le prestaron ropa y la trasladaron hasta la Comisaría 5ª. Ahí se demoraron más de media hora en tomarle la denuncia, según relató la chica trans. “Tuve que empezar a gritar para que tomen mi testimonio, eran todos hombres, sentí que se reían de mí”, denunció.

Ya el trato en la Comisaría de la Mujer fue más cordial. Finalmente, la mujer pudo exponer todo lo que le había pasado y luego hizo un posteo en su cuenta personal de Facebook: “Ayer pasé por algo muy feo, que no se lo deseo a nadie. Me golpearon a más no poder, me robaron todas mis pertenencias, me dejaron desnuda, se reían y gozaban mientras me veían sufrir”. “Me obligaron a hacer cosas que yo no quería, intentaron matarme y llevarme arrastrando atrás de una casa. Hasta ahora no entiendo por qué lo hicieron”, escribió.

El relato de una joven en Facebook (Captura de la red social).

“Hoy me entero que también golpeó a otra compañera. No quiero ver a otra compañera tirada y muerta en ese lugar”, señaló en su publicación realizada el sábado pasado.

Compañeras de la denunciante se contactaron con ella para decirle que habían pasado por lo mismo e inclusive encontraron similitud con la descripción de los rasgos del conductor y la camioneta, aunque no con el cómplice. Hasta el momento no se conoce si hubo detenciones por parte de la Policía.

“Voy a mover cielo y tierra para que haya Justicia”, concluyó al hablar con este medio sobre su historia de abuso.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina, Mónica Lencina, acompaña la denuncia de la joven trans y se sumó a su reclamo de Justicia. También incentivó a que las demás compañeras que fueron víctimas de abuso se animen a denunciar.