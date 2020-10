Detectaron el primer caso de coronavirus en Ullum y sólo queda un departamento sin Covid-19

El Ministerio de Salud Pública informó que detectaron el primer caso de coronavirus en Ullum por lo que actualmente sólo queda un departamento sin positivos de Covid-19.

Debido a esto, en las primeras horas de la mañana activaron los protocolos y comenzaron con un operativo de rastrillaje con el fin de determinar cuántos contactos estrechos tuvo esta persona. Luego, harán una investigación epidemiológica para contactar a estos ciudadanos.

Hasta la tarde del sábado, Iglesia, Ullum y Jáchal eran los únicos departamentos en los que no había casos de coronavirus. No obstante, poco antes de la medianoche del lunes la Municipalidad de Iglesia informó que un hombre del departamento tenía la enfermedad. Debido a esto, actualmente Jáchal es el único que no tiene sanjuaninos con Covid-19.