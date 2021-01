Detienen a 11 gendarmes en una supuesta fiesta clandestina, pero Fiscalía consideró que era una juntada

Cerca de las 7.20 de este viernes personal policial de la Comisaría 33ª detuvo a 16 personas sospechadas de participar en una “fiesta clandestina” en el barrio Formosa, en la localidad Barreal del departamento Calingasta. Para sorpresa de los efectivos entre los detenidos hubo 11 gendarmes. Sin embargo el Ministerio Público Fiscal consideró que no se trataba de una reunión ilegal sino de una juntada con motivo de la llegada del Año Nuevo.

Los arrestados fueron 11 hombres y cinco mujeres, entre 18 y 31 años. Todos los hombres pertenecen a Gendarmería Nacional y tiene entre 11 meses y cinco años de antigüedad en la fuerza.

Para los policías de Barreal los aprehendidos protagonizaron un evento similar al de la fiesta de Santa Lucía o la de Pocito. Es decir que entran en la presunta violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal, esto es cuando las personas no cumplen con los protocolos dispuestos por los gobernantes para evitar una pandemia y en este caso para prevenir contagios de Covid-19.

Pero la mirada de Fiscalía que trabaja en Flagrancia, sistema que pena estos delitos, es totalmente distinta. Según dijo una alta fuente judicial a DIARIO HUARPE, "analizada las condiciones en que se dio el encuentro y la cantidad de personas, la reunión no puede ser caracterizada como una fiesta clandestina". Entre los motivos que llevaron a esta evaluación está el hecho que se trataba de amigos que se juntaron a tomar algo con un parlante con música de fondo y no estaban bailando o si lo hacían, comprendían la minoría. También, el punto de que eran 16 personas y no 48 como en Santa Lucía o 56 en Pocito.

Lista de aprehendidos

Fernando Matías Roldán de 31 años, gendarme hace cinco años; Emanuel Ibáñez de 23 años, gendarme hace dos años; Néstor Federico Erazo de 25 años, gendarme hace 11 meses; Raúl Orlando Dure de 23 años, gendarme hace 11 meses; Rodrigo Alejandro Sánchez de 19 años, gendarme hace 11 meses; Matías Samuel Garcete de 19 años, gendarme hace 11 meses; Matías Gastón Ferreyra de 21 años, gendarme hace 11 meses; Hugo Oscar Figueredo de 26 años, gendarme hace 11 meses; Francisco Farfán de 25 años, gendarme hace 11 meses; Carlos Raúl Figueredo de 25 años, gendarme hace 11 meses; Pablo Esequiel Diaz de 20 años, gendarme hace 11 meses; Victoria Fabiana Valle de 24 años; Melina Ayelén Roldan González de 21 años; Nazarena Marlen Carabajal de 18 años; Cintia Gimena Saavedra de 23 años y Soledad Adela Saavedra de 25 años.

Finalmente, todos quedaron vinculados a un expediente contravencional por infringir los artículos 98 y 162 del Código de Faltas de la Provincia, con intervención del Juzgado de Paz de Calingasta.

A lo acontecido en Calingasta, desde la Policía y la Justicia reconocieron que por mes (desde el brote de coronavirus en San Juan) hubo al menos diez casos parecidos: esto de detener a personas por una supuesta fiesta clandestina, pero después realizarles una contravención.

Artículos 98 y 162

ARTÍCULO 98.- Inobservancia de disposiciones legales: El que no cumpla una disposición legalmente dictada por autoridad competente será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta trescientos jus (300 J), decomiso, clausura, inhabilitación, trabajos de utilidad pública, demolición y/o arresto de hasta treinta (30) días, salvo que el hecho constituya una infracción más grave y tenga prevista una pena distinta.



ARTÍCULO 162.- Normas sobre salud pública, sanidad e higiene:El que infrinja las normas vigentes en la provincia sobre salud pública, sanidad e higiene, salvo que la falta tuviera una pena mayor será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta tres mil jus (3.000 J), trabajos de utilidad pública, clausura, decomiso y/o arresto de hasta treinta (30) días. Se considerarán especialmente faltas a la salud, sanidad e higiene el incumplimiento de las normas