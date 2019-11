Detienen a un policía de la Ciudad en Belgrano que disparó su arma al menos 11 veces

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido hoy en el barrio porteño de Belgrano acusado de haber efectuado, en aparente estado de ebriedad, al menos 11 disparos con su arma reglamentaria, aunque sólo dos de los tiros provocaron daños en un auto estacionado, informaron fuentes de la fuerza.



A raíz del hecho, ya se abrió un sumario en la Oficina de Transparencia de la institución y el efectivo, identificado como Franco Darío Mingo y quien presta servicio en la Comisaría Vecinal (CV) 13A, seguramente sea exonerado por la fuerza, dijeron voceros oficiales.



Según las fuentes, el hecho ocurrió cerca de las 7.30 de esta mañana en O' Higgins y Ugarte, en el barrio de Belgrano, hasta donde se desplazó un móvil de la Policía de la Ciudad tras recibir un alerta al 911 sobre una serie de disparos efectuados en el lugar.



Al arribar, el inspector a cargo del patrullero se encontró con un hombre, luego identificado como el oficial Mingo, recostado sobre la vereda, con el torso desnudo y en aparente estado de ebriedad.



De acuerdo a los voceros, el efectivo primero manifestó no recordar cómo había arribado hasta allí y luego contó que la noche anterior había ido a bailar con amigos e ingerido bebidas alcohólicas, y que a la salida disparó con su arma reglamentaria contra otros hombres a los que no identificó.



"Tampoco especificó las circunstancias del hecho", explicó a Télam un vocero de la fuerza.



Ante esta situación, el personal policial interventor realizó un rastrillaje en la zona en busca de posibles damnificados por los disparos y se entrevistó con el sereno de una obra en construcción situada sobre O 'Higgins, hacia el lado de avenida Congreso, quien confirmó que minutos antes había escuchado detonaciones de arma de fuego pero no gritos o discusión alguna, por lo que él permaneció dentro del predio.



Las fuentes señalaron que frente a esta obra los efectivos observaron 11 vainas servidas al tiempo que dentro de un garaje lindante hallaron un Fiat Argo estacionado con dos impactos de bala.



En tanto, en un terreno baldío cercano a donde se hallaba el oficial Mingo se secuestró su DNI, su credencial de la Policía de la Ciudad, un cargador vacío y su pistola reglamentaria, la cual tenía el percutor montado, detallaron los informantes.



Por su parte, el efectivo involucrado, que había terminado su turno ayer a las 22 y reside en la localidad bonaerense de Grand Bourg, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Pirovano donde quedó alojado con consigna policial.



El oficial quedó a disposición del fiscal Penal Contravencional y de Faltas 6 porteño, Diego Espada, quien dispuso que las diligencias sean llevadas a cabo por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) por tratarse el sospechoso de un efectivo de la misma fuerza interventora.