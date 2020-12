Detuvieron a un hombre que maltrataba a una anciana, no le daba de comer y le retenía el dinero

Un hombre quedó detenido este sábado debido al maltrato que realizaba hacia una adulta mayor en el departamento de Capital, según confirmaron fuentes policiales.

Los efectivos se enteraron por una denuncia anónima que en una casa de calle Colombia y Rawson había un hombre que agredía a una anciana de 84 años. Según relató la víctima a los efectivos, no sólo la maltrataba, sino que a esto se le sumaba que no le daba de comer y le tenía su tarjeta de cobro y no le daba el dinero correspondiente.

Tras la llamada, el personal policial de la Comisaría 27º llegó hasta la vivienda y halló una planta de marihuana de un metro y medio y un arma de fuego calibre 38 sin municiones.

Debido al maltrato hacia la abuela, la marihuana y el arma, el hombre fue detenido. Fue identificado como Gonzalo Moreno de 37 años quien ahora será juzgado por Flagrancia.