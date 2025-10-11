Un grave hecho ocurrió en la noche del viernes en Chimbas, cuando una vivienda del barrio San Francisco fue incendiada y un joven terminó detenido acusado de provocar el fuego.

De acuerdo a lo informado por la Policía de San Juan, personal del Comando Radioeléctrico Norte acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un incendio en curso. Al llegar, los uniformados encontraron a varios vecinos intentando sofocar las llamas.

En medio de la conmoción, los presentes señalaron a un joven identificado como Emanuel Miranda, de 24 años, como el responsable de iniciar el fuego. Ante esa situación, los agentes procedieron a su aprehensión en el lugar.

La propietaria de la vivienda, una mujer de 41 años, expresó su intención de radicar la denuncia penal y fue entrevistada por el personal policial.

El hecho fue comunicado al sistema acusatorio, y el ayudante fiscal de Flagrancia, Dr. Mario Codorniu, dispuso que se diera inicio al procedimiento correspondiente bajo el régimen especial de flagrancia. Mientras tanto, se investigan las circunstancias que motivaron el ataque y el grado de daño ocasionado en la vivienda afectada.