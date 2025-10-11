Celeste Cid está viviendo un viaje cargado de emociones en Croacia, país donde se conecta con sus raíces familiares. Acompañada por su novio Santiago Korovsky, la actriz recorrió varios lugares emblemáticos, entre ellos la isla de Ugljan, el lugar de nacimiento de su abuela Miranda.

En una publicación en sus redes sociales, Celeste describió esta experiencia como un reencuentro profundo con su historia: “Mi abuela Miranda llegó a la Argentina cuando tenía 6 años. Cuando mi mamá me contó que lo único que mi abuela recordaba de Ugljan -la islita croata en la cual vivía- era que había muchas flores, entendí mi fascinación por ellas”.

Durante la visita, la actriz buscó la iglesia donde se habían casado sus bisabuelos, aunque luego descubrieron que no era la correcta. Sin embargo, decidió conservar las fotografías y videos del momento, que compartió con su familia y seguidores: “Dejo las fotos acá porque son muy lindas, y estábamos muy felices cuando las tomamos, pero lo cierto es que la iglesia verdadera es la de piedra, la más antigua, con la puerta de reja”.

Korovsky se encargó de resolver la confusión, regresando en bicicleta para recuperar un libro que Celeste había dejado accidentalmente en el primer templo visitado, un gesto que reflejó su apoyo durante todo el viaje.

La actriz también llevó consigo su segundo libro, Intimidad, como una ofrenda simbólica. “Con su tapa y sus flores, era una manera de devolverle a ese lugar un pedazo de su (mi) historia”, explicó, subrayando la carga sentimental que tuvo esta travesía para ella.

Antes de llegar a Ugljan, la pareja visitó Dubrovnik, la ciudad croata conocida por sus paisajes y su fama mundial como escenario de la serie Game of Thrones. Juntos exploraron la península dálmata y capturaron imágenes que reflejan la belleza natural y arquitectónica de la región.

Aunque Celeste confesó no haber visto nunca la serie que popularizó la ciudad, el entorno la movilizó profundamente, y las experiencias vividas podrían inspirar futuras creaciones literarias que combinen la crónica con sus sentimientos personales.

Este viaje representa para la actriz no solo un recorrido físico, sino también un viaje hacia su pasado y su identidad familiar, acompañado por el apoyo constante de Santiago Korovsky, quien le dedicó un mensaje conmovedor: “Alguien que le avise a Miranda que su nieta es lo más hermoso que hay”.