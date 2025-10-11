Las ciudades de Rancagua y Pergamino están unidas en una profunda muestra de solidaridad y preocupación por Catalina, una niña de 10 años que se encuentra internada con pronóstico reservado tras sufrir graves heridas en una explosión ocurrida durante una feria de ciencias.

Actualmente, Catalina está internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está bajo constante vigilancia médica especializada. Su estado es delicado y los profesionales monitorean cuidadosamente su evolución neurológica y general.

El accidente tuvo lugar el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, cuando un experimento que simulaba la erupción de un volcán detonó de manera inesperada y violenta. La explosión lanzó fragmentos metálicos hacia el público, impactando directamente en Catalina, quien se encontraba como espectadora acompañada por familiares.

Una esquirla atravesó su cráneo y se alojó en su cerebro, además de causarle quemaduras profundas en el rostro. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital Garrahan, donde permanece conectada a un respirador artificial, mientras sus padres la acompañan y mantienen contacto permanente con el equipo médico.

Este trágico evento dejó un total de 17 personas heridas, entre ellas una docente de 45 años que perdió el ojo izquierdo por un objeto cortante expulsado durante la explosión. Además, la maestra sufrió quemaduras en una mano y cortes en distintas partes del cuerpo, siendo atendida inicialmente en el Hospital San José de Pergamino y luego trasladada al Hospital San Felipe de San Nicolás.

El momento del accidente fue captado por celulares de los presentes, mostrando la detonación violenta del experimento y la dispersión de fragmentos hacia la audiencia, lo que generó pánico, gritos y corridas. Una testigo relató: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”.

Personal de emergencia y ambulancias acudieron rápidamente para asistir a los heridos, quienes presentaron cortes, quemaduras y contusiones de diversa gravedad. La mayoría de las víctimas son estudiantes que participaban en la feria, junto con algunos adultos presentes en el evento.