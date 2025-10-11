Wanda Nara decidió pasar un fin de semana largo en Misiones, en un resort de alta gama ubicado a orillas del río Paraná, frente a Paraguay. La suite Exclusive en la que se hospedó tiene un costo que va desde 620.000 hasta 1.135.000 pesos por noche, según el plan elegido.

Este alojamiento destaca no solo por su lujo, sino también por su cercanía a uno de los atractivos turísticos más singulares de la provincia: las Minas de Wanda. Este sitio, a solo 20 minutos del resort, es famoso por la extracción de piedras semipreciosas como amatistas, ágatas, topacios y cristales de cuarzo, lo que genera especulaciones sobre si este detalle influyó en la elección del destino de la mediática.

El viaje se produjo justo después de que Wanda finalizara las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce y que estrenará su nueva temporada el próximo lunes 13 de octubre a las 22 horas por Telefe. En sus historias de Instagram, compartió imágenes de la partida en un avión privado de fuselaje blanco con líneas azules, donde aparece una de sus hijas equipada con zapatillas deportivas y dos valijas decoradas con adhesivos.

Una vez en el resort, Wanda mostró en sus redes sociales una fotografía caminando por el deck, con una taza en la mano, vestida con ropa cómoda y deportiva, y luciendo gafas de sol oscuras. También divulgó un video que muestra el balcón de su suite de 45 metros cuadrados, que tiene capacidad para cuatro personas y cuenta con una cama king size, dos sofás cama y un jacuzzi al aire libre.

En paralelo, la conductora compartió momentos íntimos de su camarín durante las grabaciones, donde recibió la visita de sus hijas y exhibió un espejo decorado con motivos de Hello Kitty, regalo de las pequeñas. Además, mostró un gesto de complicidad con La Joaqui, concursante del certamen, quien le entregó un ramo de rosas rojas con mariposas doradas y una dedicatoria relacionada con una de sus canciones más conocidas.

Wanda agradeció el obsequio con un mensaje: “Gracias por esto” acompañado de un emoji de corazón y la mención a la artista marplatense. También musicalizó la publicación con un fragmento de la canción “Todo vuelve”, donde se escucha: “Mirá cómo vuelve, qué pendejo atrevido / El robo más grande que hiciste fue estando hoy conmigo”. Citó además una frase adaptada: “En la vida vuelve todo menos vos”, que muchos interpretaron como una referencia velada a su expareja Mauro Icardi.

La tensión en el certamen se intensifica, ya que su primer marido y padre de sus hijos mayores, Maxi López, también participa en el programa. Mientras tanto, Wanda parece distanciada de ambos y se rumorea que mantiene una relación con Martín Migueles.