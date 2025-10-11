El inicio del fin de semana largo provocó un fuerte congestionamiento en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, especialmente en las provincias de Mendoza y Neuquén. La gran cantidad de turistas que buscaban cruzar para realizar compras o disfrutar de paseos generó esperas prolongadas, que en algunos casos alcanzaron hasta seis horas.

En el Sistema Cristo Redentor, ubicado en Mendoza, las autoridades habilitaron siete cabinas para vehículos particulares y cinco para micros de larga distancia, sin embargo, la acumulación de vehículos fue inevitable. Solo durante el viernes, un total de 5.035 personas y 37 colectivos lograron cruzar hacia Chile, según informó la coordinación argentina de este paso fronterizo. Sumando los datos del miércoles, el total de argentinos que ingresaron al país vecino ascendió a 8.000.

La situación en Neuquén fue similar. En el paso Cardenal Samoré se registró una fila de automóviles que superó los 4 kilómetros de longitud, con tiempos de espera que superaron la hora. Muchos conductores optaron por pasar la noche dentro de sus vehículos o en las inmediaciones para asegurar un lugar privilegiado al momento de la apertura matutina. En contraste, el paso Pino Hachado mantuvo un flujo constante y sin demoras, según indicaron fuentes oficiales.

El ambiente de tensión por las extensas esperas derivó en incidentes. En el paso mendocino, una disputa entre conductores estuvo a punto de escalar a un enfrentamiento físico. La pelea comenzó cuando un automovilista intentó avanzar en la fila, lo que provocó la reacción enérgica de otros viajeros. Varios de ellos descendieron de sus vehículos para recriminarle, llegando a golpear la camioneta y exigir que regresara a su lugar original.

Estas demoras y conflictos reflejan las dificultades que enfrentan los turistas en temporadas de alta demanda, cuando la infraestructura y los procedimientos fronterizos se ven superados por el volumen de personas y vehículos. Las autoridades continúan monitoreando la situación para intentar mejorar el flujo y la atención en los pasos internacionales.