Una situación desesperante es la que están viviendo más de 100 familias y las Docente Auxiliar Integrador (DAI) que aguardan el pago por la contraprestación por parte de la Obra Social Provincia (OSP). Se trata de los pagos correspondientes por la cobertura total para niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad. Si bien desde la repartición estatal aseguran haber hecho los pagos hacia los juzgados, una de las representantes letradas de Abogados en Acción puso en dudas esta situación.

Pese al conflicto docente, el ciclo lectivo 2023 ya inició en algunas escuelas y son varias las DAI que retomaron sus tareas. Esto sucede porque hay afiliados a la OSP que tienen hijos con discapacidad que ya cuentan con diagnóstico previo. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en una situación delicada, ya que algunas aún se encuentran esperando el pago residual del último año.

“Algunas DAI no cobran el mes de diciembre, otras desde julio, e incluso a otras les deben todo el año que trabajaron”, explicó Claudia Sarmiento, representante letrada de Abogados en Acción. La mujer explicó que esta situación es “desesperante” y ellos como representantes legales insisten ante los juzgados para que se realicen los pagos.

Fuentes calificadas de la repartición estatal afirmaron a DIARIO HUARPE que ya hicieron la transferencia a los juzgados y ahora depende de los amparistas que hayan presentado la documentación para que el pago les llegue a los docentes. “La responsabilidad de la obra social ya está cubierta”, agregaron. En pocas palabras, la situación está en manos de la justicia porque al haber causas judiciales, la obra social transfiere los fondos a los juzgados y depende de que cada afiliado presente el recurso de amparo con la documentación correspondiente para que le paguen a cada DAI.

Sin embargo, Sarmiento puso el pago por parte de la obra social del Estado en dudas. “La realidad es que venimos desde el año pasado tratando de que la OSP cumpla la medida cautelar, la posterior sentencia y la confirmación de Cámara. Nos cuesta muchísimo, hemos pedido astreintes, que es una multa diaria a la obra social por día de recargo, ya que no cumplen con su obligación”, explicó.

“Ellos dirán que han hecho el pago, pero esa no es la realidad. Esperan a ser notificados por los astreintes para recién ahí cumplir con sus obligaciones. Por lo general les van pagando a algunos pocos casos. Hemos presentado mil veces planillas para que cumplan con sus obligaciones”, agregó.

Al mismo tiempo, la letrada relató que por el incumplimiento de la OSP, "las DAI pueden ausentarse de su trabajo si continúan pasando los días y no cobran", relató la abogada, por más que esto sea un acto anti ético. Cabe destacar que muchas de ellas ya retomaron sus funciones, a pesar del paro docente, y están gastando de su bolsillo para el transporte, alimento, entre otros gastos más para cumplir sus tareas.

“Lamentablemente, la actitud con respecto a este tema de discapacidad, desde la OSP y el Gobierno es de la boca para afuera”, cerró Claudia Sarmiento.

Un conflicto cargado de antecedentes

Padres reclamaron mayor celeridad a la OSP durante el mes pasado.

La OSP no se adhería al Programa Médico Obligatorio (PMO), una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Es decir, son todas las obligaciones que toda obra social o prepaga tiene que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes. Durante los años anteriores, esta no reconocía la función de cubrir los cargos que significan el pago a una DAI. Por eso los padres debían presentar un recurso de amparo que la Justicia siempre resolvía a favor y esto obligaba a la repartición estatal a pagar.

Por este motivo, la obra social debía enviar los formularios de esos pagos a los juzgados que intervinieron en cada caso. Es aquí donde las DAI quedan el medio de esta situación, ya que son muchas las trabajadoras que esperan cobrar su sueldo desde el mes de diciembre, julio o incluso todo el año.

Este año, la situación debería ser diferente porque la obra social del Estado va a cubrir obligatoriamente, tras el fallo histórico que resolvió el Cuarto Juzgado Civil, cuando ordenó a la Obra Social Provincia y a la provincia de San Juan a cumplir con esta prestación.

Este año hay un procedimiento para que los padres realicen el trámite de manera directa. Por lo tanto, la obra social le depositará el sueldo directamente a cada docente. No obstante, hay grupos de docentes DAI que se sugieren entre sí no trabajar con la OSP por temor a que no les paguen por su trabajo.