"Cada vez que venimos nos dicen una cosa distinta, ayer vinieron varios papás y no les dan definiciones", aseguró Marisa Bordón, afiliada de la Obra Social Provincia (OSP) que reclama que la entidad le cubra el servicio del DAI (Docente Auxiliar Integrador) que acompañará a su hijo en la escuela.

Marisa forma parte de un grupo de afiliados que reclamaron este viernes en la puerta de la OSP para que les den precisiones sobre cómo tienen que hacer el trámite para que sus chicos puedan ir a la escuela con un docente que los asista.

Publicidad

Si bien una decena de padres participó de este reclamo, los presentes calcularon que son alrededor de 150 los afiliados que necesitan la cobertura del DAI, pero no fueron hoy a la OSP porque la mayoría se encontraba trabajando.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El reclamo

Según contaron los papás, ya en el mes de diciembre del año pasado la OSP les dijo que iba a cubrir los sueldos de los DAI, luego en febrero la noticia fue confirmada y en diferentes partes de prensa hasta adelantaron cómo sería el trámite que debían realizar los padres.

El problema es que cuando van a las oficinas se encuentran con que en la Mesa de Entradas no les dan precisiones sobre cómo hacer el trámite. "Los empleados nos dicen que no saben nada", aseguró Alejandra Brizuela, una de las mamás que participó de la protesta.

Los papás contaron que en años anteriores el primer paso era solicitar la prestación, la OSP emitía un "negativo" a la prestación y a partir de allí los afiliados podían presentar un Recurso de Amparo ante la Justicia y hasta pedir alguna ayuda económica para pagar el sueldo del docente de apoyo.

Publicidad

Ahora con la cobertura que dará la OSP nadie sabe cómo se debe hacer el trámite, "nos dijeron que hay una resolución en la que se fija qué trámites debemos hacer, pero nosotros ni siquiera estamos seguros de que este texto sea legal", aseguró otra de las mamás.

En medio de este clima de incertidumbre, los papás ya casi dan por sentado que sus hijos no comenzarán las clases el miércoles 1 de marzo porque ya no tienen tiempo de conseguir la documentación que les pedirán para la cobertura de los DAI y para que estos profesionales firmen el convenio legal por el que se comprometen a acompañar a un determinado alumno.

A esto se suma otro inconveniente, es que los papás contaron que muchos docentes no quieren trabajar con la OSP porque temen que no les paguen el sueldo. Yanina Moyano, una DAI que se sumó al reclamo contó que a ella le deben una diferencia de $6.500, el mes de junio completo y los sueldos de noviembre y diciembre.

La educadora contó que ante la falta de pago ella se vio obligada a renunciar y ahora sigue reclamando porque le paguen lo adeudado. "Cada vez que vengo a preguntar me dicen que tenga paciencia", aseguró la educadora que hasta el año pasado cobró $69.700.

Mientras los padres reclamaron por la cobertura desde el Gobierno de San Juan emitieron partes de prensa en los que aseguraron que la cobertura de los DAI quedó establecida de acuerdo a la Resolución 00365 – 2023.

Los trabajadores deberán presentar nota de solicitud de cobertura, copia del Certificado Único de Discapacidad junto con el pedido médico y diagnóstico que justifique la prestación e historia clínica con objetivos terapéuticos del equipo tratante. Además, deberán presentar informes evolutivos sobre el alumno.

En el caso del DAI debe presentar constancia de CBU para la acreditación del pago por sus servicios. Podrán ser DAI los docentes recibidos o estudiantes avanzados de Educación Especial; Psicólogos; Psicopedagogos; Docente de Educación Primaria, Secundaria o EGB; Docente de Nivel Inicial.

Pedido de insulina

Mientras un grupo de padres pide por el derecho de sus hijos a estudiar con un DAI, este diario conoció otro reclamo contra la OSP. Esta vez es una mujer que pide que la obra social le entregue a su padre la insulina que necesita para seguir viviendo.

En contacto con DIARIO HUARPE, Sofía Cuello contó que su padre Antonio Cuello, quien tiene 68 años, tiene una arritmia cardíaca y un grave cuadro de diabetes tipo 2 que le causó la amputación de dos de sus dedos.

Sofía contó que hace dos meses que viene pidiéndole a la OSP que le entregue la remesa mensual de insulina, pero no han podido conseguir la medicación. "Voy a la OSP y me dicen que es la farmacia, es la que se demora en la entrega y cuando voy a la farmacia me dicen que es culpa de la obra social", explicó la mujer.

Sofía contó que en las primeras semanas solucionaron el problema con remanentes de medicación que tenían de antes, pero ahora hace dos semanas que no tiene insulina. "Le hicimos una dieta muy estricta y le controlamos el azúcar más seguido, estamos desesperados por conseguir la insulina", concluyó la mujer.