Día de la donación de órganos: mitos y verdades de esta práctica en San Juan 

La donación de órganos representa una forma solidaria y desinteresada de salvar vidas, para lo cual solo es necesario expresar el consentimiento en vida. A pesar de que no tiene ningún tipo de costo y no representa ningún cambio para la vida del donante, muchas veces la desinformación o los mitos juegan en contra y hay personas que deciden no hacerlo.

Por eso, para el Día de la Donación de Órganos, el Ministerio de Salud difundió cuáles son los mitos más comunes que hay sobre este tema y sus respuesta según profesionales. En la provincia se realizan trasplantes de córnea y renales. Pero además recientemente la provincia festejó que se han formado grupos de especialistas en trasplante hepático y de médula. Esto significó un salto de calidad importantísimo. Pero todos estos esfuerzos, sin donantes, son insuficientes.

Cómo se puede manifestar la voluntad respecto a la donación de órganos

Para manifestar la voluntad afirmativa o negativa en todo el país, es necesario dejarlo registrado por cualquiera de los siguientes medios:

Firmar un acta de Expresión en el INCUCAI, en los organismos jurisdiccionales de ablación e implante.

Asentarlo en el Documento Nacional de Identidad en las oficinas del Registro Civil. Es tu deber comunicárselo al agente para que lo deje registrado.

Completar un formulario vía web. https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai

Enviar, desde cualquier dependencia del Correo Argentino, un telegrama gratuito con tu nombre, apellido, DNI y domicilio

Quién puede expresar la voluntad de donar

Toda persona mayor de 18 años puede manifestar en forma expresa su voluntad afirmativa o negativa respecto a la donación de sus órganos o tejidos.

¿Se puede cambiar de opinión una vez registrada la voluntad de donar?

Sí. Como el acto de donar es libre y voluntario, la expresión Afirmativa o Negativa puede ser revocada en cualquier momento por el manifestante, pero no puede ser cambiada por ninguna persona después de su muerte.

Qué sucede cuando la persona no se expresa

De no existir manifestación expresa, la Ley de Trasplante presume que la persona es donante.

Qué sucede si la familia se opone pese a que el fallecido se manifestó a favor

Ante la oposición de los familiares, si la última voluntad del fallecido conocida en forma escrita fue donar sus órganos, se respeta esta decisión personal registrada en vida. De igual modo sucede en la situación inversa.

Qué sucede cuando fallece un menor de edad

En caso de fallecimiento de un menor de 18 años, se solicita a sus padres o representantes legales el consentimiento expreso para la donación de órganos y/o tejidos.

Quiénes pueden ser donante de órganos

La donación depende de las características del fallecimiento.

Llegado el momento, los médicos determinan cuales son los órganos y/o tejidos aptos para trasplante.

Para poder donar órganos, la persona debe morir en la terapia intensiva de un hospital. Sólo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos. En el caso de los tejidos, no es necesario que la muerte se produzca en una terapia intensiva.

¿Se pueden donar órganos en vida?

Solo ante una necesidad extrema, frente a la falta de donantes cadavéricos, se plantea la posibilidad del donante vivo, debiendo existir un vínculo familiar de acuerdo a la legislación vigente.

Esta alternativa se refiere únicamente al caso de trasplantes renales y hepáticos.

El órgano más común que se dona en vida es el riñón, ya que una persona puede desarrollar una vida normal con un solo riñón en funcionamiento.

Parte del hígado también puede ser trasplantado. La donación de órganos entre familiares está permitida exclusivamente cuando se estima que no afectará la salud del donante y existan perspectivas de éxito para el receptor.

Qué es el trasplante de órganos

Se trata del reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de recuperación, por otro sano. Es un tratamiento médico indicado cuando toda otra alternativa para recuperar la salud del paciente se ha agotado, que sólo es posible gracias a la voluntad de las personas que dan su consentimiento para la donación.

Cuáles son los órganos y tejidos que se trasplantan en nuestro país

Los órganos que se trasplantan en Argentina son: riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Los tejidos: córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas.

En ambos casos, los trasplantes se efectúan a partir de donantes cadavéricos.

También se trasplantan células progenitoras hematopoyéticas, de médula ósea o sangre periférica, cuya modalidad de donación es distinta a la de los órganos y tejidos, ya que su extracción se realiza en vida.