Este miércoles 5 de junio se conmemora el Día de la Industria Metalúrgica y, si bien desde el sindicato que representa a los trabajadores del sector en San Juan intentan no quejarse con el panorama actual, son cautos a la hora de proyectar, ya que consideran a julio como un mes bisagra, en el cual podría repuntar la actividad o producirse una ola masiva de despidos en la provincia. Vale destacar que, en lo que va del año, unos 70 metalúrgicos sanjuaninos perdieron sus puestos de trabajo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario general de la delegación San Juan de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Martín Solazzo, analizó la situación actual que atraviesa la industria, y aclaró que el panorama provincial difiere del nacional: “Estamos en una extraña transición. Afortunadamente, en San Juan las bajas que sufrimos son a cuentagotas, pero en el país ya más de 10.000 compañeros han perdido sus trabajos”.

En este sentido, aseveró que, si bien desde que comenzó el año 2024 -con el Gobierno de Javier Milei y el freno a la obra pública- unos 70 metalúrgicos sanjuaninos se quedaron sin trabajo, y no consideran que sea una cifra alarmante en medio del contexto de crisis que atraviesa el país. De hecho, aseguró que no están siendo reportados sobre suspensiones injustificadas o reducciones de cargas horarias, ni tampoco por graves incumplimientos por parte de las empresas y talleres que emplean a los 1.200 trabajadores de este rubro que están registrados en San Juan.

A su vez, Solazzo se mostró comprensivo para con la patronal, afirmando que entienden su situación en medio de la paralización que existe sobre la obra pública y privada, y expresó sus expectativas a corto plazo: “Yo creo que ya julio va a ser un mes bisagra. O va a ser un detonante que produzca despidos masivos, o servirá para reactivar construcciones, como han prometido los gobiernos nacional y provincial”.

Asimismo, analizó la posibilidad de que el escenario venidero no sea el esperado, y advirtió que en caso de que no se reactive la producción en general, “es muy probable que algunas empresas comiencen a despedir personal o a realizar suspensiones” por no poder afrontar los costos. En esa misma línea, agregó que la UOM trabajará en pos de sus afiliados y, de hecho, afirmó que se encuentran en diálogo permanente con el Ejecutivo local e incluso cámaras mineras, para buscar soluciones a las problemáticas actuales y prevenir cualquier nueva crisis que pueda afectar a la industria.

"El Gobierno tiene la predisposición de darnos una mano, pero tampoco han propuesto nada concreto. Ellos creen que en julio se reactivará la obra pública, pero nosotros no sabemos en qué se basan para creer eso. La verdad es que no vemos una luz que nos diga que esto va a cambiar”, sentenció.

Dato

El 5 de Junio de 1904 se fundó la hoy llamada Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimira). La trayectoria de la institución y la importancia del sector para la economía nacional valieron el reconocimiento del Congreso Nacional que instituyó esta fecha como el Día de la Industria Metalúrgica.

Esta industria representa un factor estratégico indispensable para el desarrollo sustentable de nuestro país, y vale destacar que el 90% de las empresas argentinas dedicadas a la metalurgia son PyMES que contribuyen con más del 80% de la mano de obra nacional. El sector es uno de los motores de la creación de empleo, con alto nivel tecnológico y capacitación comparable con los países más industriales del continente.