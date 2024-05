En un esfuerzo por priorizar el abastecimiento de gas a los hogares argentinos, se interrumpió el suministro en estaciones de servicio de GNC en diversas zonas del país. Esta medida se suma a una demora en la compra de gas natural licuado (GNL) por parte de la empresa estatal Enarsa, lo cual generó cortes en el abastecimiento a grandes industrias, incluso aquellas con contratos no interrumpibles.

Interrupción del suministro en estaciones de servicio de GNC

La decisión de cortar el suministro de GNC ha afectado a varias provincias, incluyendo Córdoba y Santa Fe. Ecogas, la empresa distribuidora, ordenó a las estaciones de servicio de GNC en Córdoba restringir de forma inmediata el suministro para asegurar el consumo domiciliario. Esta instrucción fue enviada vía mail el martes alrededor de las 19 horas, y la medida persiste hasta nuevo aviso.

Marisa Centenaro, representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, confirmó la prohibición de continuar con el suministro de GNC: “Desde las 5 de la tarde estamos recibiendo notificaciones de la Distribuidora (Ecogas) que nos hace saber que el corte del gas será total; no podemos vender ni un metro de GNC a partir de este momento”. La medida es “por tiempo indeterminado”, añadió la empresaria.

El desabastecimiento de GNC también se a otras provincias como Catamarca y La Rioja, afectando a automovilistas en varias regiones del país.

Impacto en grandes industrias

La falta de gas no solo afectó a las estaciones de servicio de GNC, sino que también tuvo un impacto significativo en grandes industrias ubicadas en el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Según EconoJournal, Enarsa intentó comprar de urgencia un cargamento de GNL a Petrobras, que debía empezar a regasificar de inmediato. Sin embargo, la operación no se concretó debido a que la empresa brasileña impugnó la carta de crédito necesaria para el pago, lo cual impidió la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar.

En paralelo, TGN (Transportadora de Gas del Norte) enfrentó problemas técnicos en dos plantas compresoras, lo que exacerbó la situación. Como resultado, el Enargas convocó a un comité de emergencia y decidió cortar el suministro de gas a las 100 mayores industrias del país ubicadas en las provincias mencionadas.

Problemas en la documentación de pagos

El origen del problema radica en que Enarsa no pudo documentar un pago de USD 22 millones necesario para que un buque cargado de GNL inyectara el fluido en la terminal de Escobar. Según fuentes oficiales, la carta de crédito fue emitida según los términos pedidos por Petrobras, y el banco había recibido una igual para un cargamento de otro proveedor. No obstante, la situación no se resolvió a tiempo, llevando a la crisis actual.

La compra directa de GNL por parte de Enarsa, sin un proceso de licitación internacional, es un caso atípico, pero fue una medida adoptada por la Secretaría de Energía para evitar mayores complicaciones ante la emergencia. Las olas de frío polar llegaron antes de lo previsto a Argentina, lo que aumentó significativamente el consumo energético residencial. Actualmente, la demanda residencial utiliza alrededor de 80 millones de metros cúbicos diarios de gas, casi el doble de los 40-45 millones que suelen consumirse en condiciones normales.

Esta crisis energética pone de manifiesto las debilidades del sistema local y la necesidad de medidas urgentes para garantizar el abastecimiento tanto a los hogares como a las industrias del país.