Ya es sabido que, todos los años cuando bajan las temperaturas, hay una restricción en el expendio de gas a las industrias. En San Juan, esta situación comenzó el miércoles 22 de mayo. Sobre este tema, Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera y gerente de Calera San Juan, explicó cómo están trabajando y qué sería necesario para revertir esta situación en los próximos años.

“Esperamos que en estos días empiece a disminuir un poco esa restricción, creemos que debido a que está empezando a levantar la temperatura, esto ayudará a que, por lo menos, no sea tan estricta” indicó Cabanay.

Las industrias, principalmente las caleras, se encuentran trabajando con lo mínimo. En este sentido, el referente del sector brindó declaraciones sobre las acciones y obras que hacen falta para revertir esto: “Esta ola polar nos ha sorprendido a todos y esto se suma a que no se han terminado obras estructurales muy importantes, como, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, donde no se han completado dos plantas de compresión que permitirían duplicar el volumen de gas que se está inyectando ahora. El gasoducto este, lleva actualmente 11 millones de metros cúbicos por día y puede llevar hasta 24 millones. Después está la reversión del gasoducto norte que es muy importante para abastecer a todo Córdoba y todo el Noroeste argentino y, además, nos posibilitará exportar gas a Brasil. Son obras que no se han terminado, esperamos que este año si se pueda, para el año que vienen no tener estos problemas que estamos teniendo ahora” aseveró.

En cuanto a la situación puntual de Calera San Juan contó que no ha habido ningún tipo de reducción de personal. “Nosotros tratamos de contener al recurso humano siempre, ni siquiera en la pandemia, que fue tan tremenda, se suspendió a nadie, los contenemos a todos”.

En cuanto a la producción, están trabajando con una reducción del 30%, esto se debe a que el resto lo están trabajando en horno a carbón. Pese a ser una alternativa, esto implica más gasto y menos sustentabilidad.

¿Qué pasa con el expendio de GNC?

Por la ola de frío creció el consumo de gas natural y alrededor de 200 estaciones de servicio que ofrecen Gas Natural Comprimido (GNC) en todo el país, suspendieron la venta de este tipo de combustible. Esto se debe a que la prioridad es garantizar el abastecimiento a la demanda residencial y esencial ante las bajas temperaturas. En San Juan por ahora la situación es normal, pero no descartan un posible corte.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles afirmaron a DIARIO HUARPE que hasta el momento la prestación del servicio se realiza con normalidad, pero advierten sobre la posibilidad de que la distribuidora regional pueda dar aviso para cortar el expendio.