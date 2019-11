Día del Mate, los mejores consejos para cebarlo

Este sábado, al igual que cada 30 de noviembre de 2014, se celebra el Día Nacional del Mate en Argentina. La fecha se sancionó en el Congreso de la Nación a través de ley 27.117 que tiene como objetivo "promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres".

Consejos para cebarlo:

Temperatura ideal

La temperatura del agua no debe superar los 85° centígrados. Lo ideal es que oscile entre 75 y 85 grados. Si se supera esa marca, el agua se llevará todo el sabor en el primer mate y el resto estarán lavados.

Los mejores recipientes para tomar mate

Los que permiten saborear mejor el mate son los de calabaza o de madera ya que son porosos y con el uso van adquiriendo el sabor de la yerba. En caso de tomarlo tanto amargo como dulce, se recomienda usar un recipiente distinto para cada uno de ellos.

Cómo colocar la yerba

"Para prepararlo, no debemos pasar más de tres cuartas partes de su capacidad con la yerba. Tapamos la boca con la palma de la mano, lo invertimos, lo agitamos un poquito horizontalmente. Eso hace que cuando volvamos a posición normal, la parte más fina, ese porcentaje de polvo, quede arriba y no quede a merced de pasar por el filtro. A medida que se va hinchando y se va humedeciendo, ya va estar perfecto para tomarlo. Y tenemos que hacer que quede sobre una pendiente, recostado sobre un lado. No tiene que estar plano", detalló Jorge Díaz, director del Museo del Mate.

La bombilla

No se recomiendan las bombillas articuladas que se desarman para lavar porque suelen romperse o dejan pasar restos de la yerba y se tapan.

Cómo cebarlo

Primero hay que colocar un poco de agua tibia, se deja alrededor de un minuto. Después hay que insertar la bombilla en un plano opuesto a la pendiente que tiene la yerba y después se agrega el agua solo en la mitad de la superficie.

Fuente: La Nación.