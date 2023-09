Este miércoles 20, la Corte de Justicia de San Juan convocó a referentes de la abogacía penal de la provincia para llevar a cabo un encuentro en el que debatieron sobre las deficiencias existentes en el sistema y a su vez se compartieron diferentes propuestas para mejorar las metodologías de trabajo, buscando beneficiar a toda la sociedad.

El Presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Horacio De Sanctis, encabezó el encuentro, junto al ministro Daniel Olivares Yapur, con la participación del Presidente del Foro de Abogados de San Juan, Marcelo Álvarez, integrantes del Directorio, de los institutos afines a la materia; la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP), abogados del cuerpo del área de Fiscalía de Estado y demás letrados que incursionan en el fuero Penal.

Publicidad

La actividad se realizó el 20 de septiembre en la Sede Académica del Poder Judicial de San Juan y fue el tercer encuentro que desarrolla la Corte de Justicia en el marco del Programa “Diálogo de Justicia”, el cual tiene por objetivo promover la participación de diversos sectores e instituciones que hacen al servicio de Justicia. Junto a la Corte, también participaron jueces y juezas de primera y segunda instancia y funcionarios judiciales administrativos del fuero Penal, tanto del Sistema Acusatorio como del sistema inquisitivo mixto.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De Sanctis, manifestó en la apertura: “Esto es poner en marcha o ejercitar una técnica institucional de advenimiento, de acuerdos y de intercambio de ideas. Es toda una técnica orgánica, sistémica, para escuchar a los distintos operadores que vienen a requerir o que participan o son parte directa del servicio de Justicia, como es la abogacía. No necesitamos nada, no pedimos nada, no condicionamos en nada, solo decimos que hagan las consideraciones necesarias, ya sea preguntando, o diciendo, o aportando, incluso criticando y también recibiendo aportes. Ese es el objetivo de estos encuentros”.

Por su parte, el Presidente del Foro de Abogados, Dr. Álvarez, señaló: “Para nosotros son sumamente importante estos encuentros de diálogo, de debate, de intercambio de opiniones. Creo que es fundamental para poder llevar adelante un mejor servicio Justicia y aportar nuestra mirada para poder llegar a ese fin”.

Es válido destacar que desde la Corte ya fijaron para los primeros días de octubre el cuarto encuentro del Programa Diálogo de Justicia y será con la Abogacía Civil, en respuesta a un pedido realizado por el Foro de Abogados.