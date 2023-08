El presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo de Sanctis, pasó por el Café de la Política Expréss y habló de todo. Entre sus dichos estuvo la respuesta a las acusaciones del vicegobernador electo Fabián Martín, quien planteó que la autoridad tiene una sinergia con el gobernador Sergio Uñac.

Dijo que es un dirigente con responsabilidades inminentes de Gobierno y que le demuestren si alguna vez metió goles para el bando del primer mandatario. También explicó que, para llevar adelante la Ciudad Judicial, deberá dialogar mucho con el gobierno entrante, dado que es un proyecto caro. Pero esto no será lo primero que hará, dado que el gobernador electo, Marcelo Orrego, debe tener tiempo para asentarse en la administración. “Nos tenemos que sentar a tomar un café”, dijo.

- Usted es el primero de la nueva Corte. Cuando entró, ¿hubo alguna discusión fuerte para cambiar esa historia de cómo se venía llevando el Poder Judicial en ese momento?

No, no. Expliqué algunas ideas que tenía. Los conocía y teníamos una relación amable desde hacía tiempo, nunca tuvimos ningún conflicto. Entré en diciembre del 2016 y ya en el 2017 inauguramos Anivi, se puso en marcha la auditoría de control de gestión en el Poder Judicial. Comenzamos estos cambios paradigmáticos y los de aquella época aceptaban, todo se hablaba en la Sala de Acuerdo. Por ahí se pusieron incómodos cuando creamos la Dirección de Comunicación Institucional de la Corte de Justicia a servicio de todo el Poder Judicial y empezamos a comunicar todo lo comunicable, lo que hace a la gestión del Poder Judicial. Además de garantizar la justicia, forma parte del gobierno del Estado. No del gobierno del partido político o del gobernador, sino del Estado. Se dice que una sentencia es un acto de gobierno, por lo tanto, tenemos la obligación de comunicar.

- Recién usted dijo que una sentencia es un acto de gobierno, ¿cree que tiene que haber sintonía política entre el gobierno y el Poder Judicial?

La Corte de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. Cuidado, hay que entender muy bien lo que voy a decir porque está en todas las doctrinas, las Cortes son el órgano político del Poder Judicial. No político partidista, sino órgano político del Poder Judicial, porque lo conduce, interactúa, lo representa. Entonces, en algunas circunstancias, interactúa con los otros poderes y es la obligación de la Corte hacerlo para gestionar. Nosotros somos un ente autárquico financieramente, la Constitución Provincial establece que no menos del 6% del presupuesto tiene que ser destinado al Poder Judicial. Esa autarquía consiste en que el Poder Judicial nos mande los fondos automáticamente en primer lugar. Lo tiene que garantizar. Cuando precisamos algo más, tenés que ir a gestionar con el Ejecutivo. Pero pensar de la misma manera es pensar lo macro, un modelo de provincia.

- ¿No extraña la polítca partidaria?

Extrañar sería caminar la calle, la militancia en la unidad básica, tocar timbres. Y hay tiempo para todo. Etapa totalmente cumplida. Las ideas uno las tiene, y los seres humanos tenemos derechos sagrados y el primer derecho sagrado es pensar. Se debe tener ideas, no es cierto que una persona sea apolítica, que no tenga idea. A todos nos interesa la cosa pública, porque tenemos nuestra vida empeñada ahí. Entonces no extraño, porque ahora estoy en la Justicia y en la Justicia no cabe meter la política proselitista ahí.

De Sanctis con el equipo del Café de la Política. Foto: Diario Huarpe.

- Habló del presupuesto, ese 6% que el Gobierno debe garantizarle al Poder Judicial. ¿Hay algún temor por lo que pueda pasar con esto a partir del 10 de diciembre?

No, no, no. No nos movemos por prejuicios, eso sería prejuzgar. Sería adelantar un juicio. No, para nada, no hay temor.

- En los últimos días hubo declaraciones cruzadas con el vicegobernador electo…

No, con el vicegobernador electo ya desde la campaña que dijo algunas cosas, apuntó a la Corte. La inhabilitación del gobernador Uñac, que estaba muy en boga, eso nunca llegó a la Corte, nunca lo vimos ni lo resolvimos. Eso lo resolvió el Tribunal Electoral y de ahí fueron directamente a la Corte Suprema de Justicia. Cuando opinamos sobre las PASO, el recurso extraordinario, del sector que respondía al sector del ingeniero Gioja y al sector de Juntos por el Cambio, que hoy representa al gobernador electo Marcelo Orrego, nunca nos expedimos en la Corte, nunca entramos en el fondo de la cuestión. No es tener lepra, haber tenido una dilatada trayectoria como dirigente justicialista, como dijo Martín, y es verdad, pero también soy un hombre de derecho. Me avalan 50 años de abogacía y en todas las funciones públicas que cumplí estuvo presente el derecho. No es un pecado mortal ni haber actuado en política ni haber sido fiscal de Estado. Concursé por el Consejo de la Magistratura para ser miembro de la Corte y para ser fiscal. Creo que no están bien estos prejuzgamientos, lanzar frases al aire y no comprobar nada. Me tienen que comprobar que no soy idóneo para estar acá.

- Si bien usted tiene razón, que tiene experiencia comprobable, la gente, el ciudadano de a pie, hace esta lógica. Lima fue vicegobernador de Uñac y es ministro de la Corte, De Sanctis fue fiscal de Estado y es ministro de la Corte, García Nieto fue asesora letrada y es ministra de la Corte… estos prejuicios la gente los tiene.

Y es lógico. Es razonable. No voy a censurar la opinión de la gente. Estoy hablando de un dirigente que tiene responsabilidad inminente de gobierno. Me parece que no debería haberlo dicho. La gente tiene opinión, yo no le puedo pedir a la gente que me compruebe que jugué metiéndole goles desde la Corte para el bando de Uñac. Demuéstrenme un solo fallo en cualquier tribunal que dependa de la Corte o del Ministerio Público Fiscal, un fallo que arbitrariamente le haya adjudicado en un conflicto a un gobernador, a un ministro, a funcionarios o que arbitrariamente hayamos beneficiado al Estado y al Gobierno de turno oficialista. Por eso hablo de prejuicio, porque sí, venimos de desempeñar esas funciones. Ahora, en los hechos, en el sillón donde estamos, creemos que lo estamos honrando. Porque hemos transformado el Poder Judicial, le estamos garantizando acceso a la Justicia al pueblo de San Juan en forma igualitaria.

- ¿Delitos cibernéticos también van a entrar?

Los ciberdelitos también van a entrar, todos los delitos informáticos. Estamos trabajando y conversando con el fiscal general, porque tiene la titularidad de la acción penal. Entonces, tenemos que, necesariamente, planificar juntos, la Corte y el Ministerio Público Fiscal. Tiene que haber una sinergia para hacer la persecución criminal. Necesitamos pasar más delitos. No nos pueden decir que estamos brindando un mal servicio de justicia. Entonces, si nos acreditan que viniendo de dónde venimos, además estamos en forma arbitraria, ilegal, indebida, abogando permanentemente por un gobierno, somos indignos, entonces que nos hagan juicio político. Nos tienen que traer un caso, en donde hayamos sido…las cosas de la política en la que ya intervenimos lo hablé. Con lo de Uñac también se dijo que “la Corte con la habilitación de Uñac dijo siga siga…”, la Corte nunca lo vio. El tema es que estando en la Corte, en una función, cumplamos dignamente, decorosamente y éticamente y no arbitrariamente o estemos meta meter goles para Uñac. No es así. Cuando le ha tocado perder al Estado se ha hecho una sentencia permanentemente, se ha hecho una sentencia ajustada a derecho y pierde permanentemente.

- Usted recién hablaba del prejuicio que hay hacia la carrera del abogado, ¿cómo terminar con este prejuicio que está y que lo prolifera el propio vicegobernador electo?

Hay que aclarar que la Constitución Provincial contempla el sistema de designación de jueces, fiscales, defensores públicos, asesores, son cargos de la Constitución. La Constitución misma ha creado el Consejo de la Magistratura, conformado por los tres poderes del Estado. Hay uno por la Corte, que es el Dr. Victoria, el presidente del Consejo, un ministro del Poder Ejecutivo. Un legislador por el Poder Legislativo y dos abogados de la matricula que salen electos por elecciones que realiza cada cuatro años el foro de abogado. Ese órgano, así constituido, es el que establece a través de un reglamento, es el que designa a los jueces, magistrados, a todos los que nombré. Ese organismo, la Corte no. Vuelvo a lo mismo, no cabe confundirlo con la institución Corte de Justicia.

- ¿Se puede mejorar?

Sí, claro. Siempre se puede mejorar. Dentro de esa conformación que tiene el Consejo de la Magistratura, sí. Se puede hacer públicos ciertos actos, se puede fundar el voto de cada miembro, se pueden profundizar más las entrevistas, se pueden hacer públicas. Cuando vengan las ternas a la Legislatura, que la Comisión de Justicia es pública. Se puede mejorar, por supuesto, se pueden verificar los antecedentes por supuesto. Lo hace el Consejo de la Magistratura y sí, todo sistema es mejorable.

- ¿Hay chances de que el próximo año el Poder Judicial licite y avance con la Ciudad Judicial?

La Ciudad Judicial así denominada, que se conoció que se iba a construir en la ex Cavic, el gran proyecto que hay para concentrar en un mismo inmueble todo, porque hay 24 inmuebles alquilados hoy. Esa Ciudad Judicial que ha tenido varios avatares, como por ejemplo la Cavic. El Poder Ejecutivo le cedió la Cavic al Poder Judicial y ahí se iba a construir, ahí se hizo el proyecto arquitectónico. Esa maqueta se puede transpolar a otro inmueble. Finalmente se frustró. La cosa es que habían conseguido otro predio, los dueños estaban dispuestos a ser expropiados, incluso se terminó arreglando administrativamente con esa gente. Ahí volvimos a hacer convenio de sesión de ese inmueble, que es del Poder Judicial, el dominio es del Poder Judicial. El proyecto de la Ciudad Judicial es irrenunciable, lo tenemos que conversar de buena manera con la próxima administración provincial, ahí viene la relación entre poderes, con la próxima administración nacional, porque es cara la obra, pero necesaria. Pero vinieron los tiempos políticos y de malaria financiera. El financiamiento el gobernador al último lo tenía pensado en financiamiento internacional, como del Banco Interamericano de Desarrollo, pero vino la transición política. Reitero, el inmueble es del Poder Judicial, está el proyecto arquitectónico y ejecutivo. Pero está con sueño inducido hasta que mejoren o haya condiciones adecuadas para interactuar con los poderes, porque el Poder Judicial no tiene los fondos y dudo que la provincia los tenga. Uñac había acordado con el Gobierno Nacional, que entregaba la mitad de los fondos. La solución de cedernos el Edificio 9 de Julio, que está en obras, primero de consolidación que esa obra ya está, es hasta tanto la Ciudad Judicial esté construida.

- ¿Va a ser el primer pedido al nuevo gobierno la Ciudad Judicial?

El nuevo gobierno, pienso que primero tenemos que podernos tomar un café y conversar.

- El primer pedido va a ser que no hablen tanto, ¿no?

Que no hablemos tanto. No suma nada. Está bien que quieran intervenir en el tema de asignaciones, es lógico, siempre cuando hay transiciones políticas el gobierno entrante le dice cuidado. El tema es cuando viene acompañado de frases que se tiran al viento innecesariamente. “Desintoxicar de política la justicia” es feíto eso, porque hay que demostrar que es tóxica la política. La gente tiene razón en tener desconfianza de tener desconfianza y creer que hay acomodo, la gente desconfía y tiene razón porque no nos va bien a los argentinos, entonces hay un descreimiento con las instituciones. Todo eso es un problema porteño, del obelisco que tiene esa imagen mucha gente y dice “la Justicia argentina”. No, no, la Justicia argentina también son 24 distritos federales que construyeron esta patria, este país. Los servicios de justicia provinciales son un modelo. San Juan, invito a ver estadísticas, está en el top five. La primera, un café y ahí empezamos a hablar. No sé si va a ser lo primero. Hay que ser razonables, el gobernador Orrego y el vicegobernador Martín van a tomar los poderes públicos y hay que darle tiempo que se asienta, que mira todo lo que encuentre, que estudie, que se sitúe y no irle de entrada con “che, quiero la Ciudad Judicial”. Hay que ser prudente, es un mega proyecto, que tampoco hay que ir a mortificar a un gobernante que es tan caro que te obliga a pedir hasta financiamiento internacional. Es muy bienvenido el Edificio 9 de Julio, pero quiero dejar constancia, todo depende de un proyecto arquitectónico, pero no alcanza, vamos a desalquilar 10 inmuebles y van a quedar 14.

- Tal vez lo que sí hay que llevarle a Orrego primero es este proyecto de reacondicionamiento del 9 de Julio, antes que la Ciudad Judicial…

No y sí. En primer lugar, aquella Ciudad Judicial de la que se habla, eso lo financiaba todo el Poder Judicial, así está el convenio. En el caso del Edificio 9 de Julio, que no es ni cerca ni comparable con el megaproyecto, tiene dos tiempos. El primero es el que está el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Arquitectura, en el refuerzo y ahora está poniendo pisos y nos van a entregar el edificio en seis meses más. El edificio ya está cedido, tenemos un equipo de ingenieros y arquitectos que ya está trabajando, porque terminado el contrato de obra que tiene el Ejecutivo, nos deja el terreno libre para hacer modificaciones. Eso lo tenemos que hacer nosotros porque tenemos que hacer una obra adecuada a las necesidades del Poder Judicial. Eso lo tenemos que hacer llamando a licitación con fondos que tenemos que ver nuestros fondos y salir a pedir. Por eso, nosotros pedimos, por esto que se dicen cosas, yo pedí que se respete la autarquía.