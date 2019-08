Dicen que el Banco Central perdió más de u$s7.000 millones de reservas

Un informe de Emanuel Álvarez Agis, sostiene que “el mercado de cambios podría estabilizarse en torno a los $55 y ese es el objetivo declarado del Banco Central de República Argentina, la posición de reservas es cada vez más débil”. Apuntan que el Banco Central, en estas últimas jornadas el único actor que vende y lleva perdidas u$s7.416 millones de sus reservas luego de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de las elecciones 2019.

Las reservas netas son las que le dan capacidad al Banco Central de intervenir en el mercado cambiario. Las define como la diferencia entre las reservas brutas menos el swap con China. Como ingreso se esperan desembolsos del FMI por unos u$s 6.500 millones en ese lapso. La deuda pública registra vencimientos por casi u$s 11.000 millones, a los que se suman otros u$s 6.000.

Advierte que “de continuar el pánico podría transformar un problema de liquidez en uno de solvencia”, pero considera que “si la autoridad monetaria y las políticas logran estabilizar la situación, los fundamentales están lejos de indicar una situación similar a la del 2001”, en un estudio que lleva a restar dramatismo a la situación actual.

La consultora de Álvarez Agis estima que los vencimientos de deuda en 2001 llegaban 34,4% del PBI. En tanto, calcula que el tipo de cambio real actual es 87,5% mayor al que regía en 2001. Con un tipo de cambio estimado en $ 55 por dólar para 2020, las necesidades financieras brutas para Argentina equivalen al 8,3% del PBI.

Fuente: Minuto Uno