Diputados de Juntos por el Cambio pidieron que no se modifique la ley de Economía del Conocimiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron hoy un proyecto por el cual solicitan al Ministerio de Desarrollo Productivo que deje sin efecto la resolución por la cual se suspendió la Ley de Economía del Conocimiento con la idea de sumar precisiones y adecuaciones a la norma.



Tras formalizar mediante el proyecto el pedido verbalizado en los últimos días, desde la principal bancada opositora señalaron que “la suspensión trae aparejadas graves consecuencias económicas y laborales para el sector, uno de los más dinámicos y que genera mayor empleo”.



"La Ley 27.506 de Promoción a la Economía del Conocimiento, sancionada en mayo del 2019 con amplio consenso de todas las fuerzas políticas, busca promover unos 215 mil puestos de trabajo de calidad y US$ 15 mil millones en exportación en los próximos años", precisaron en Juntos por el Cambio.



Para los legisladores, "la suspensión de esta ley supone la ausencia de reglas claras y por consiguiente una parálisis en las inversiones previstas y la huida de empresas radicadas en el país por falta de ventajas competitivas respecto de la región".



"Asimismo, tendrá consecuencias negativas, no solo de generación de nuevos empleos, sino también en la pérdida de puestos de trabajo existentes que se desarrollaron al amparo de la ley de promoción del software desde el 2003 y su continuadora la ley 27.506 de Economía del Conocimiento”, afirman los diputados en el texto del proyecto.



Firmaron la iniciativa los radicales Luis Petri, Alfredo Cornejo, Lorena Matzen, Claudia Najul, Carla Carrizo, Luis Pastori, Jimena Latorre, Dolores Martínez, Albor Cantard y Estela Regidor y Juan Martín; y los macristas Alfredo Schiavoni, Fernando Iglesias, Maria Lujan Rey, Ingrid Jetter, Ignacio Torres, Alicia Fregonese, Jorge Enriquez, Camila Crescimbeni, Dina Rezinovsky y Mercedes Jouri,



Los diputados opositores presentaron el proyecto pese a que ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había dicho que no se anuló la Ley de Economía del Conocimiento sino que se trabajaba en su reglamentación "para que se aplique correctamente".



"Desde el Gobierno nacional estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la Economía del Conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las PyMEs y que estén disponibles en el corto plazo", informó el Ministerio a través de comunicado.



En este sentido, Kulfas dijo que "ratificamos que no estamos anulando el régimen. Por el contrario, hemos detectado inconsistencias en la implementación de la ley que nos han llevado a suspender la reglamentación porque se necesita un replanteo de algunos aspectos para el correcto funcionamiento de la normativa".



Los beneficios de la ley "no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones serán retroactivas al 1º de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la ley", agregó.