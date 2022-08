Se trata de Manuel Suárez, el joven oriundo del departamento Media agua, quien desde muy pequeño disfruta de la práctica de la pesca deportiva. Cansado de no poder disfrutar plenamente de la actividad por la falta de un automóvil, se decidió a crear el primer tráiler adaptado, para así poder llegar hasta diferentes puntos de la provincia junto a su kayak y su caña de pescar, con su moto. Frente al asombro y la admiración de sus "colegas", en el Dique Punta Negra, fue el gran debut.

"Desde que tengo 5 años estoy metido en el mundo de la pesca, es mi cable a tierra. Cuando estoy con la caña, me olvido de todo, dejo el celular y es el momento de conectarme con la naturaleza. Se me olvidan todos los problemas". Así arrancó Manuel Suárez definiendo a DIARIO HUARPE, qué significa la pesca para él.

Manuel es un joven de 28 años, empleado de una carnicería del departamento, que desde hace mucho tiempo tenía ganas de encontrar la manera de poder disfrutar su pasión por la pesca, pero sin gastar mucho dinero. "Desde hace un año y medio tenía la idea de comprarme un kayak para poder salir a pescar, pero no me animaba porque como no tengo auto, no sabía como iba a hacer para trasladarlo y comprarme uno, no era opción. Después de mucho pensarlo, me animé y junto a mi papá, que es metalúrgico, empezamos con el diseño del carro", explicó el deportista.

Manuel junto a su papá, parte muy importante del proyecto. Foto: Gentileza

Fueron muchas semanas de mirar tutoriales por YouTube e investigar en internet todo lo referido a la legalidad. "Con mi papá hicimos muchas averiguaciones, vi muchos videos, pero también averigüé bien con la policía, porque quería saber que iba a poder circular tranquilo, no quería arriesgarme a tener problemas. Encontré que es algo que no está prohibido. Esa información fue suficiente para empezar con la construcción. Fueron más de tres meses de prueba y error, hasta dejarlo perfecto", aseguró.

"Al principio costó, no fue fácil aprender a llevar un peso extra con la moto. El tráiler, junto con el kayak, suman aproximadamente 100 kilos. También debía tener en cuenta el largo total a la hora de hacer las maniobras. Por eso empecé practicando antes de salir a la ruta, por las calles del departamento"

Una vez que todo estuvo listo, era el momento de la verdad. Viajar desde Media Agua hasta el Dique Punta Negra. "Son aproximadamente 200 kilómetros de ida y vuelta. Es un viaje de unas 2 horas y media desde mi casa, hasta el dique. Cuando llegué la gente se quedaba mirando, estaban asombrados y más cuando les contaba desde donde venía. Muchos me felicitaron", contó el joven.

Cuando todo estuvo listo, fue momento de salir a la ruta. Foto: Gentileza

Siendo pionero en la construcción del primer tráiler adaptado, el joven, que sueña con llegar hasta el Río Paraná y pescar un dorado, dijo que no descarta la posibilidad de comenzar un nuevo negocio y ayudar a otros apasionados por la pesca. "Hay mucha gente a la que le pasa lo mismo que a mí, de no tener un auto, y como están las cosas hoy en día, es muy difícil llegar a comprar uno. Esto podría ser una solución y la posibilidad de disfrutar de lo que se ama", finalizó.

Todo fue pensado con detalle para cumplir con las medidas de seguridad. Foto: Gentileza