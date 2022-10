¿Divorciados? Mauro Icardi rompió el silencio sobre lo ocurrido con Wanda Nara

La supuesta ruptura amorosa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando mucho para comentar. La pareja ha generado todo tipo de rumores, teniendo en cuenta que los dos han sido vinculados con terceros, además de las indirectas que ellos mismos se han enviado en el último tiempo. De ese modo, en estas horas, el jugador del Galatasaray rompió el silencio y no se guardó nada al respecto.

"Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar", partió diciendo Mauro Icardi desde Turquía, en su cuenta de Instagram. Después de eso, el rosarino también destacó lo siguiente: "Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible".

En algo así como media hora de video, el futbolista contestó varias preguntas y sacó a la luz su punto de vista sobre el quiebre con Wanda Nara. "No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos", detalló en la conversación, la que tuvo aproximadamente 100 mil usuarios acompañándolo.

Conclusión de Mauro Icardi

"¿Asumís que fue por tu culpa?", le consultó uno de los seguidores. "Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado, no voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar. Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal", relató Mauro.

Para cerrar, Icardi destacó: "No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos. Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento. Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda".