Docentes piden por el plus que reciben los trabajadores esenciales

Los gremios de UDA, UDAP y AMET le solicitaron al Gobierno de San Juan que los docentes también sean considerados trabajadores esenciales. El objetivo es que puedan acceder al plus que cobra el personal de Salud, Seguridad y Desarrollo Humano por estar en la primera línea de batalla contra la pandemia del coronavirus.

En este sentido hay que recordar que, al igual que el Gobierno nacional, la gestión uñaquista decidió realizar un aporte de $5.000 para los trabajadores de Salud y Seguridad. Además, desde el presente mes incluyó a quienes se desempeñan en Desarrollo Humano por la tarea social que vienen desempeñando en la asistencia a los sanjuaninos en cuarentena. Esta ayuda beneficiará a 15.000 agentes de la administración pública y requerirá un desembolso extra de $75 millones, sólo en septiembre.

“Hemos pedido al ministro de Educación, también al gobernador Uñac que contemplen esta situación. Los docentes nunca han dejado de trabajar durante esta cuarentena por el coronavirus. Nuestra tarea se intensificó en los últimos meses. Más allá de los problemas de conectividad que tengan muchas familias, los docentes siempre estuvieron trabajando. Incluso cuando retomamos las clases presenciales, muchos trabajadores de nuestro sector continuaban realizando ambas tareas”, dijo Julio Roberto Rosas, titular de UDA.

Luis Lucero de UDAP, Daniel Quiroga de AMET y Julio Roberto Rosas de UDA a la salida de Ministerio de Educación, foto archivo DIARIO HUARPE.

Por su parte, el secretario general de UDAP, Luis Lucero, añadió: “Los docentes no estuvieron en la calle como la gente de Salud, Seguridad o Desarrollo Humano, pero desde un primer momento están trabajando desde la virtualidad acompañando a los chicos. Han tenido que desplegarse de una manera increíble con una sobrecarga horaria. Los docentes están con mucha exigencia, deben pagar su Internet, el armado de guías e incluso la distribución de las mismas en muchos casos. Nuestro sector necesita una mirada diferente, ya que estamos trabajando y no hubo un reconocimiento”.

En la misma vereda se paró Daniel Quiroga, de AMET, al decir “la educación es esencial y debe ser tomada como tal. Sin educación no hay enfermeros, no hay médicos y por lo tanto nos deben considerar así. Es por eso que también debemos cobrar el plus o bien implementar el incremento que fijamos en las últimas paritarias docentes o el descongelamiento de las asignaciones familiares”.

Los tres sindicalistas reconocieron que en este marco de pandemia y freno económico, es difícil que el Gobierno de San Juan aplique una solución al planteo, pero aclararon que buscarán una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación y Hacienda y Finanzas para la semana entrante.