El rock está impregnado en la identidad y la cultura de los argentinos y, por supuesto, de los sanjuaninos también. Muchas mujeres emprenden su carrera musical en el ambiente mientras crían a sus hijos y desarrollan su crecimiento artístico. Es el caso de Lorena Esbry, quien es una cantautora y madre de dos chicos, Tomás Galoviche de 15 años y Luna Galoviche de 13 años. En la previa de este Día de la Madre, contó cómo influyó su espíritu rockero en su maternidad y la importancia de ejercer esa tarea desde la libertad.

Lorena empezó a cantar a partir de los 15 años y su primer grupo fue una banda punk llamada “Sarna”. “En 1993 había dos o tres mujeres músicas en el under y también había en otros géneros, como el heavy metal. Éramos muy pocas en ese momento”, dijo a DIARIO HUARPE.

Además, fue parte de otros conjuntos como La Grieta, Rock and Rolla, Carpe Diem, entre otras. A los 30 años tuvo su primer hijo, Tomás Galoviche, mientras era parte de Labandgard, un proyecto musical de jazz y bossa nova. Desde ahí su rol de música se complementaría con su papel de madre. “La verdad que fue algo natural, siempre la música forma parte fundamental de mi vida”, contó. Lorena expresó que continuó con su carrera con total normalidad y tuvo el apoyo de sus compañeros. Es que define al ambiente del rock como una verdadera familia con valores de hermanadad, algo que inculca a sus hijos.

Lore tocando su guitarra en un evento musical. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

“El rock es más familiar y tiene esas cosas. Vas a un recital heavy metal y van todos los integrantes. A ellos los he criado en ese ambiente con mis amigos músicos”, comentó la compositora.

Sin embargo, el embarazo de su segunda hija, Luna Galoviche, fue muy complicado y llegó al punto de casi perder su vida. Eso la obligó a parar un momento, aunque después retomó con su carrera. Actualmente, Luna es una amante de la música como ella y comparten gustos parecidos.

“A mi hija le gusta mucho el punk y Tomás está aprendiendo a tocar el violín. Le está yendo muy bien y me sorprende su talento”, continuó relatando la rockera

Si bien Lore los incentiva a dedicarse al arte, respeta el camino que elijan seguir. La libertad que pregona y milita el rock nacional es su lema a la hora de maternar. Contó que de niños jugaban con sus instrumentos porque el hogar de Lore es una verdadera caja musical. “En mi casa hay teclados, batería, computadora, micrófonos, parlantes y todo armado. Los chicos lo han agarrado cuando han querido. De hecho, a mi hija le encanta cantar y cantamos juntas”.

“Ellos me pueden contar lo que sea y saben que tienen esa libertad de hacer su camino”, afirmó.

Lore con sus hijos y madre, quien la ayudaba a cuidarlos cuando ensayaba. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Lore manifestó que conversa sobre todos los riesgos que hay en la sociedad y genera un ámbito de confianza para que, tanto Tomás como Luna, expresen sus emociones sin prejuicios. En este sentido, para la artista es fundamental contener a los adolescentes.

“Muchos chicos tienen problemas en sus casas, no se habla y no hay contención. Yo intento hablar de todo porque tienen que saber para tener información y decidir. Está bueno que sepan confiar y vean a su casa como un lugar seguro y no un campo de batalla”, siguió contando la madre del rock sanjuanino.

La libertad es un valor fundamental para Lore a la hora de criar a sus hijos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

El amor por sus hijos la inspiró en sus creaciones artísticas, porque asegura que le modificó su manera de ver la vida. “Te cambia la perspectiva para componer por el hecho de saber que no estarás solo en el mundo”. De esta manera, tuvo una mirada más esperanzadora sobre la realidad que antes.

Lore Esbry, aparte de la música, es parte del equipo del Centro Cultural Conte Grand siendo fotógrafa, editora y manejando las redes sociales del espacio cultural, laboral que la enriquece y valora desde que sus comienzos en la institución. Su esfuerzo está concentrado en su proyecto solista LucreLove y ya tiene varias canciones publicadas en redes sociales.