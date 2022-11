El Poder Judicial instalará tres detectores de metales en el edificio de Tribunales de calles Rivadavia y Aberastain, según confirmó a DIARIO HUARPE el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, encargado de supervisar el área de estructura edilicia. Junto a los arcos sensores de metales habrá también aparatos que se puedan utilizar con la mano. Los famosos escáner funcionarán el año que viene, según tienen previstas las autoridades.

La idea de instalar los arcos escáner surgió a partir del consejo que le dio la unidad policial de asistencia al Poder Judicial. La custodia de los diferentes órganos y fueros del Poder Judicial está a cargo de la Policía de San Juan, que designó un equipo de agentes y oficiales a trabajar específicamente allí. También forma parte de un proyecto integral de seguridad que se viene desarrollando desde hace un tiempo con la instalación, además, de tela antivandálica en las ventanas de la planta baja y en los portales de ingreso, según explicó Olivares Yapur.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los tres escáner tendrán una inversión de más de $1.500.000. Estarán ubicados en las entradas del edificio 25 de Mayo de calles Rivadavia e Ignacio de la Roza y en el acceso inmediato a las salas de audiencia, en el subsuelo. Aparte, el Poder Judicial comprará seis bayonetas, que son detectores de metales que pueden usar los policías para analizar el cuerpo de una persona sin tener que palparla. Esto requerirá un dinero extra, aunque no son caros, expresaron.

Junto con la instalación de los detectores de metales se realizará una obra civil porque tiene que haber una puerta de ingreso para los funcionarios y empleados del Poder Judicial acreditados y una vía de escape, ya que los arcos son muy angostos.

Olivares Yapur dijo que los detectores de metales sólo se instalarán en el edificio 25 de Mayo donde se desarrollan todos los juicios por causas penales de importante gravedad. El funcionario destacó que no pondrán los arcos en Flagrancia tampoco en otro lugar hasta el momento.

No hay una fecha establecida para que empiecen a funcionar los escáner, pero esperan que estén instalados en febrero. Mientras tanto, las autoridades trabajan en un protocolo de actuación policial. Quienes van a pasar por los detectores de metales son el público general.

Publicidad

Dato

Los arcos detectores de metales son parecidos a los que hay en aeropuertos o aduanas, dijo Olivares Yapur, aunque destacó que no emiten rayos X y no hay nada que temer con la salud personal. “Estos arcos son electromagnéticos y no son invasivos”, aclaró.