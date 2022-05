Dominio total de Chile en el inline freestyle

En el primer día de competencia del inline freestyle, que se desarrolló en el Banco Hispano, la delegación de Chile estableció que es la mejor del continente en la modalidad “Slide” al quedarse con los tres lugares del podio tanto en mujeres como varones.

En la rama masculina el ganador fue Vicente Avendaño, seguido por Herbert Espinoza y su compatriota Ignacio Arévalo. En tanto que los argentinos Mariano Castro y Cristian Vaca finalizaron 4to y 7mo respectivamente.

Sobre triunfo, Avendaño destacó que: “es una sensación muy linda. Nunca habíamos salido de Chile y venir a San Juan es lo mejor que nos pasó porque podemos demostrar que tenemos un muy buen nivel”.

“Es increíble escuchar mi nombre cuando gané, realmente me emocioné mucho. Esto lo hice por mi gente de la región de Talca que me permitió estar acá”, agregó el deportista trasandino que se quedó con la prueba del inline Freestyle.

Por el lado de la mujeres, Catalina Trejo fue la vencedora, seguida por Daniela León y Scarlett Rivera, también en la categoría Slide. La dueña del podio no ocultó su felicidad por el logro de la delegación de su país. “Lo dimos todo hoy como también en los entrenamientos y los frutos se nos dieron. Las tres chilenas hicimos podio y eso es muy gratificante. En lo personal estoy disfrutando mucho este momento tan esperado”.