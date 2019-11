Donald Trump publicó una llamativa imagen y se convirtió en viral

El presidente de los Estados Unidos rompe la regla con sus publicaciones altisonantes. Así fue que en estas últimas horas realizó una publicación de una llamativa imagen. Al líder político se lo ve sin remera caracterizado de boxeador.

El fotomontaje recorrió todas las redes sociales. Si bien comenzó en Twitter, rápidamente se hizo viral. En esta oportunidad publicó una imagen donde se ve el cuerpo de un boxeador -aparentemente de Sylvestre Stallone en la película Rocky- pero con la cara de él.

Acto seguido los usuarios de las redes estallaron con los memes y comentarios. Algunos compararon la foto original de Trump con otras postales que él fue dejando a lo largo de su carrera política.

