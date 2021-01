Dormir bajo la lluvia, la dura historia de Brenda y sus tres hijas

“Mi sueño siempre fue tener un living comedor con sillones“, cuenta Brenda con los ojos empapados de lágrimas. Y lo logró. Consiguió dos sillones ahorrando centavo por centavo para poder cumplir ese humilde sueño. Aunque no sea un living-comedor, aunque los sillones se llovieran por completo con las precipitaciones del lunes. Y aunque la lluvia los haya inundado y ella y sus tres pequeñas hijas no hayan podido dormir azotadas por el agua y la tormenta.

de izquierda a derecha, Erica (7), Sofia (3) y Ainara (11). Foto: Gonzalo Medina/ DIARIO HUARPE

Este miércoles los Reyes Magos no pasarán por la casa de Brenda Amaya, de 30 años, y de sus tres pequeñas hijas: Ainara de 11 años, Érica de 7 y la pequeña Sofía de 3. “Ellas me preguntan si poner el pastito y los zapatos, pero yo les he dicho que ahora los Reyes Magos están muy ocupados y no pueden pasar por acá”, dice afligida.

Su pequeña casilla está ubicada en el terreno de su madre y abuela de las niñas en el barrio La Estancia, en Chimbas. Como pudo la fue armando atando con cables y alambres pallets, cartones corrugados, chapas y nylon. “Todo eso lo hago yo con Ainara. A veces se desatan algunos y nos subimos las dos solitas a atar lo que se suelta. O cuando tenemos que tapar alguna parte ella siempre está ayudándome”, comenta.

Dada la lluvia del lunes, la familia no pudo dormir y tuvo que resguardarse como pudo. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

A pesar de su corta edad, Ainara ayuda a su madre a cuidar a sus dos pequeñas hermanas cuando Brenda trabaja en la municipalidad. “Cuando yo me voy a trabajar, ella cuida a las dos nenas. Ella me ayuda en todo. Se merece el cielo”, dice sin poder evitar las lágrimas.

A causa de ese trabajo, aunque necesario, perdió la asignación universal de sus hijas. “Tratamos de sobrevivir como podemos con mi trabajo. A veces no alcanza, pero vivo trabajando. Hago lo que sea necesario por mis hijas y para vivir mejor”, cuenta. Además, se las rebusca haciendo changas de lo que puede. Tenía una bordadora para cortar césped, pero hace poco se le quemó y perdió esa fuente magra de ingresos. “Las fiestas las pasamos las tres solitas, comiendo supremas de pollo. Se me han llovido los muebles también y se han arruinado”, dice amargada.

Erica y Sofia, en el pequeño fondo del terreno de su abuela. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

A causa de la lluvia del lunes, ahora se ha quedado sin cocina y sin televisor, por nombrar algunas de las pérdidas. "Sufro miopía y no quería que Ainara se subiera conmigo al techo a tapar los agujeros en el techo. Pero me caí y me golpeé la cara. Por suerte estoy bien", recuerda sobándose la cara. Pero lo más peligroso es la humedad en el cableado eléctrico que cuelga como ramas por toda la casa. “Se me quemó el anafe y ahora no tengo cómo cocinar. Se mojaron las camas y tuvimos que doblar los colchones para que no se arruinaran. No pudimos dormir, se nos inundó todo”, recuerda mientras piensa en la noche de este martes que también la amenaza con la lluvia.

Erica, sobre uno de los colchones llovidos y doblado para evitar que se moje. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE

Con nylon, materiales de construcción y algunos palos, el municipio le ha ayudado, pero no es suficiente. “Yo soy sola con mis tres hijas, no puedo construir y no sé levantar una pared. Necesito que el intendente o el Gobernador vengan a ver cómo vivo con mis hijas. Hago todo por ellas", comenta Brenda.

Erica y Ainara charlan el humilde comedor de su casa. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“Estoy cansada, ya no sé qué más hacer. Pido ayuda al municipio, pido ayuda al Gobernador. Que vea con sus propios ojos cómo estoy. Que me presten un lugar para vivir o me entreguen una casa por mis hijas”, cierra.

Brenda y sus tres hijas necesitan ayuda y colaboración con ropa, alimentos, electrodomésticos y todo lo que puedan acercarle. Además, está en búsqueda de un lugar digno donde vivir con sus nenas y se ofrece para cuidar y ser serena de propiedades. Para ayudar, comunicarse al 264-5463793.