Minutos antes de las 11 de la mañana de este jueves 21 de septiembre, dos vehículos, una Volkswagen Suran y un Volkswagen Gol, chocaron en la esquina de Avenida Rioja y Avenida Central. En ese lugar hay una rotonda que facilita el tránsito, pero ni esto evitó el choque de dos autos.

Así quedó el Gol tras el impacto de la Suran. Foto: Diario Huarpe

Los conductores que chocaron no fueron los únicos perjudicados, ya que, debido al impacto, la Volkswagen Suran tuvo que ser asistida por una grúa, lo que causó largas filas de embotellamiento para los autos que viajaban de este a oeste por la avenida Central.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cabe resaltar que el impacto no fue a gran velocidad, sin embargo, los vehículos involucrados sufrieron grandes daños. La Suran tuvo que ser asistida por una grúa, mientras que el Gol terminó con la óptica izquierda reventada y el capot levantado, además de daños en el paragolpes.

A pesar de los daños materiales, no hubo heridos de gravedad. Los servicios de emergencias se hicieron presentes en el lugar, pero no hubo necesidad de atender a ninguno de los conductores, ya que no presentaban ni heridas ni traumatismos que preocuparan a las autoridades. Además, la Policía de San Juan, estuvo ordenando el tránsito los minutos que la grúa se ocupó de la Suran.