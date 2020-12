Dos autos chocaron en una esquina céntrica y uno terminó sobre la vereda

Dos automóviles protagonizaron un choque en las esquinas de Pedro Echagüe y Jujuy y uno de ellos casi terminó incrustado con la pared. El siniestro ocurrió cerca de las 14 de este jueves cuando un Chevrolet Corsa gris que circulaba por calle Jujuy de sur a norte en la zona de Concepción se encontró con un remis también marca Chevrolet de color blanco de la empresa Oeste, al llegar a la esquina de calle Pedro Echagüe.

El frente del remis, perteneciente a la empresa Oeste, completamente destruido. Foto: Gentileza.

Mientras el remis circulaba de este a oeste por Pedro Echagüe, nada pudo hace al llegar a la intersección de las dos calles y ambos chocaron. El impacto fue tal que el Chevrolet Corsa gris perdió totalmente el control del vehículo y terminó saliéndose del camino. En un intento por dominarlo, el conductor solamente pudo detenerlo cuando se subió a la vereda luego hacer un “trompo”.

El Chevrolet Corsa terminó arriba de una de las veredas de calle Pedro Echagüe. Foto: Gentileza.

Por otra parte, el remis, que hasta el momento no se pudo comprobar si llevaba pasajeros, logró detenerse en medio de la intersección de las dos calzadas. Afortunadamente no hubo heridos graves y ningún peatón corrió peligro. La identidad de los conductores y ocupantes de los vehículos no trascendieron, pero se sabe que hicieron la exposición del siniestro en la Comisaría 2ª.

Casi incrustado contra la pared, el Chevrolet Corsa fue el que sufrió menos daños. Foto: Gentileza.