Dos choques en Flores y frente el Obelisco en la mañana porteña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos choques se produjeron esta mañana en la Ciudad de Buenos Aires, uno en la zona de Flores y otro frente al Obelisco.



El primero ocurrió en la calle Ramón Falcón al 2400, donde un Renault Clio chocó contra 2 autos estacionados y volcó.



Bomberos de la Ciudad asistieron al conductor y fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Piñero.



El segundo ocurrió cerca de las 6 de la mañana frente al Obelisco, en Cerrito y Sarmiento, entre un Renault Symbol y un Volkswagen New Beetle, que terminó a contramano sobre el carril del Metrobus y era conducido por el jugador Nicolás Praggino, de Almirante Brown, que viajaba acompañado por su novia.



Fuentes policiales indicaron que no se registraron heridos de consideración en este caso y que ambos conductores están declarando en sede policial.