Dos conductores sanjuaninos se desconocieron al aire y se dijeron de todo

Era un viernes tranquilo en el dial sanjuanino hasta que dos conductores se sacaron chispas al aire e incendiaron el dial. El primero en hablar fue Osvaldo Benmuyal que en su programa, “Con Alma y Vida”, habló sobre los hechos recientes que ocurrieron en San Juan y la cobertura periodística que se les dio. El famoso locutor precisó que hay medios que son muy importantes en la provincia, pero que, según él, ya no gravitan en la opinión de la gente. Esto fue tomado por Julio Turcumán que, en “Demasiada Información”, salió con los tapones de punta.

“No tergiversemos, no usemos esta cuestión para pelearte con el otro”, dijo el conductor de Radio Sarmiento y jefe de redacción de Diario de Cuyo. Turcumán comentó que esto le provocó calentura y, de hecho, confesó estar nervioso al aire, no por el trato al medio gráfico, que calificó como su segunda casa, sino por las más de cien personas que trabajan ahí. “No tiene los huevos para decirlo de manera frontal”, aseveró.

Turcumán hizo un encendido descargo, que duró casi cinco minutos. Tuvo la intervención de su compañera de equipo, Marcela Sosa, que trataba de calmarlo. Precisó que Benmuyal terminó echándole más nafta al fuego. “No se puede criticar al otro tan livianamente o al menos decímelo de frente”, comentó.

Turcumán redobló sus dichos y lo trató de “estúpido”. Además, sostuvo que el ‘Pajarito’ le pidió varios favores al diario. “No tiene valor. Me jode porque hay gente que labura”, agregó. Para alivianar un poco, al finalizar su programa, reconoció que se zarpó, aunque lo volvió a calificar, pero esta vez de “mala gente”.

El conductor de LV5 indicó que “somos todos colegas”, con el afán de bajar la tensión, pero también aclaró que en la calle todos los periodistas se conocen y saben para quién han jugado en este tiempo. “Yo no ando criticando la radio de mierda que hace Benmuyal todos los días. Es una mala copia de Cadena 3. Si tenés algo que criticar, venís y los hacés de frente”, concluyó.

Tras los dichos de su colega, Benmuyal recogió el guante y dijo que todo fue un malentendido. “No tengo nada que aclarar. Eligió un rival equivocado”, comentó. Precisó que él solamente habló de que hay medios importantes que ya no gravitan en el día a día de la gente. Aseguró que si Turcumán tenía algo para decirle que le hubiese llamado por teléfono.

“Mejor que yo no hable de él, no le conviene”, amenazó. Aunque después indicó que lo estima y lo respeta mucho. “No es tan importante para acordarme de él. Cada uno con su historia. No merece estar como protagonista de mi programa”, finalizó.