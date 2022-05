Dos históricos del PJ de Rivadavia se unen para pelear en las elecciones del 2023

Las estrategias de cara a las próximas elecciones del 2023 van formándose a pesar de que aún falta un buen trecho para que se realicen dichos comicios. En esta línea, dos dirigentes de peso del PJ rivadaviense como son Raúl Alonso y Marcelo Delgado se unen para conformar un espacio y conformar un proyecto que gane el departamento.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Alonso confirmó la confirmación de la creación de este espacio, que se estaría oficializando a fines de mes aproximadamente. “Estamos con Marcelo Delgado efectivamente conformando un espacio que construya una opción para el departamento, quién va a ser el candidato, aún no lo sabemos. Queremos generar una estructura para convencer al electorado con la premisa de Uñac 2023”, contó el dirigente.

El objetivo de este espacio, que llevaría el nombre de Abrazar Rivadavia, es dar un espacio de contención a los dirigentes y militancia del departamento, que sirve de plataforma para la generación de iniciativas y poder presentar un proyecto electoral que convenza a los vecinos de qué son la mejor opción.

En este sentido, tanto Alonso como Delgado aseguraron que la gestión del actual intendente Fabián Martín (Ndr: no puede ir por una reelección) ha dejado la vara alta “porque así lo expresan los vecinos” y agregaron que el desafío es ofrecer una oferta superadora.

“La vara está alta porque la sociedad ha considerada que la labor de Fabián Martín ha sido buena. Nosotros tenemos una visión distinta. En su momento la sociedad eligió, entonces es algo que ahora debemos trabajar para consolidar un proyecto”, expresó Alonso.

La otra pata de este armado, Delgado, manifestó que ya hay un equipo técnico trabajando, analizando lo que está pasando en Rivadavia. “Se está trabajando fuerte. Hay dos ejes principales, lo social y en otro la infraestructura, servicios y obras”, explicó Delgado y agregó que también quieren darle mayor enfoque al turismo y al deporte. “Tenemos que trabajar en ordenar más el departamento” sentenció.

Respecto de si van ponían el saco de candidatos, ambos fueron cautos al afirmar que no hay nombres puestos y que primero está el proyecto. De igual manera, dijeron que, llegado el momento, lo hablarán con el presidente del Partido Justicialista, es decir el gobernador Sergio Uñac.

“Vamos a trabajar en pos de Rivadavia, de ofrecerle a los vecinos un proyecto superador, con la premisa de Uñac 2023. Creemos que tiene más para darle a provincia, pero es algo que definirá él. Nosotros lo apoyaremos”, dijo Delgado.

Con este nuevo armado que se presentará en unos quince días, el PJ de Rivadavia va armando sus espacios para competir por Rivadavia en las elecciones del 2023.

“Guevara es peronista, pero es verdad que no va a la Junta”

Otro de los nombres que suena para ir por la intendencia en Rivadavia es del actual secretario de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara. Justamente el nombre del joven funcionario fue cuestionado por el núcleo pejotista de Rivadavia, ya que afirman que no participaba activamente en el departamento en la Junta.

En este sentido, Delgado fue claro respecto del ex diputado nacional: “Francisco Guevara es peronista, es militante, pero es verdad que no va a la Junta”. Aunque de inmediato reafirmó que “Eso no quiere decir que no sea peronista ni que no esté en el proyecto”.

“Cuando era él era secretario de Cultura hemos caminado mucho Rivadavia. Trabajamos mucho para lo que fueron las legislativas, luego no tuvimos mucho más contacto, pandemia de por medio”, defendió Delgado al tiempo que “hace un mes hablé con él y hablamos de política bien. No hay ningún problema con Francisco y las candidaturas no las vamos a resolver nosotros”.