Dos ladrones le robaron el celular a un hombre, pero su novia los siguió en el auto y los chocó

Dos ladrones fueron chocados en la noche del viernes por la novia de un hombre al que le robaron el celular, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la villa El Salvador, en el departamento de Chimbas. Por ahí circulaba Franco Taraibai, de 25 años, en su moto marca Apia City 110c.c. cuando dos ladrones que también iban en moto le arrebataron su celular Samsung J4.

Atrás de Taraibai iba su novia, Sofía Tello, de 24 años, en su Fiat 147. La mujer vio lo ocurrido así que no dudó y comenzó a perseguir a los delincuentes. A las cuadras los alcanzó y los chocó para que no escaparan. No obstante, los dos cayeron de la moto y comenzaron a escapar corriendo.

La pareja solicitó ayuda al personal policial, por lo que desde la División del Comando Central comenzaron a hacer recorridas para hallarlos.

Finalmente, en el barrio Laprida dieron con uno de los ladrones que fue identificado como Luciano Gabriel Palacios de 25 años a quien no le encontraron el celular que había sustraído. Ahora será juzgado por el delito de Robo arrebato.