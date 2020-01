Dos mujeres y siete niños fueron trasladados al Hospital Fernández por un incendio en barrio 31

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dos mujeres y siete menores fueron trasladados esta mañana al Hospital Fernández afectados por inhalación de monóxido de carbono a causa de un incendio en una cámara transformadora de Edenor que afectó a viviendas en el barrio 31 de Retiro, el cual fue controlado por dos dotaciones de bomberos de Retiro y Recoleta, informaron Bomberos de la Estación 4 del barrio porteño Recoleta.



"SAME trasladó a dos mujeres y siete menores al hospital Fernández por inhalación de monóxido de carbono a raíz de este incendio, que comenzó cerca de las 8.15", explicó hoy a Télam Juan Cruz Giordano, jefe de la Estación 4 de Bomberos de Recoleta del gobierno de la Ciudad.



Giordano explicó que recibieron un llamado de la central de emergencias del 911 y cuando arribaron al lugar constataron que no hubiera victimas en las dos viviendas construidas arriba de la cámara transformadora, las cuales se quemaron por completo.



Previo a la llegada de los bomberos, la brigada de voluntarios del barrio 31 asistieron y procedieron a evacuar a diez personas de las viviendas lindantes.



Cerca de las 10.30 Bomberos de la Estación 4 lograron controlar las llamas y solicitaron personal de la empresa Edenor para que trabajen en restablecer el servicio eléctrico.



Asimismo, personal de la guardia de auxilio del gobierno porteño se encontraba en el lugar para descartar que hubiera peligro de derrumbe en las viviendas incendiadas.



Vecinos del barrio 31 aseguraron que "no es la primera vez" que sucede este incidente.



"Me asustó mucho la explosión y salí inmediatamente de mi casa con mis tres hijos, aunque esta es la tercera vez que se incendia y explota, y ahora fue mucho más grande el incendio", indicó a Télam Zulma Aricona de 21 años, vecina de vivienda lindante a los hogares incendiados.